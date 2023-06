Lors du Summer Game Fest 2023 d’hier soir, Ubisoft a annoncé Prince of Persia : The Lost Crown sur Nintendo Switch. Le jeu sera lancé le 18 janvier 2024. Le jeu revient aux racines de la série en tant que plateforme d’action en 2,5D.

Plongez dans un jeu de plateforme d’action-aventure passionant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez le temps et l’espace.

Libérez le guerrier qui sommeille en vous !

Utilisez vos Pouvoirs du Temps et vos compétences en combat pour réaliser des combos dévastateurs et vaincre des créatures mythologiques et des ennemis corrompus par le temps. Obtenez de nouvelles amulettes auprès de marchands et équipez-les pour jouer à votre manière.

Explorez chaque recoin du Mont Qaf !

Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie perse qui regorge de lieux plus grands que nature. Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers. Résolvez les énigmes pour trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu.

Vivez une aventure épique !

Laissez-vous emporter par une mythologie fantastique, inspirée de la culture perse, au fil d’une histoire intrigante et originale. Croisez le chemin de personnages hauts en couleur pour mieux percer les mystères du Mont Qaf.

Lancez-vous dans une expérience hors-du-commun !

Profitez de graphismes de haute qualité, de cinématiques captivantes, avec une direction artistique toute nouvelle, et d’un gameplay fluide en 60 fps sur toutes les plateformes.