NIS America est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie de Raiden III x MIKADO MANIAX. Le jeu est disponible en version physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One et contient la bande-son numérique à télécharger et un poster.

Informations :

Date de sortie : 9 juin 2023

9 juin 2023 Plateforme(s) : Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Genre : Shoot’em Up

Shoot’em Up Joueur(s) : 1 à 2 joueurs

1 à 2 joueurs Langue : Anglais

Anglais Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : MOSS LTD