Et pourquoi pas un Persona Kart ?

Nous avons appris hier qu’Atlus préparait un autre jeu Persona, en plus de Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica, et aujourd’hui, de nouvelles rumeurs ont circulé à ce sujet. Le jeu Persona sera apparemment un spin-off party-game qui mettra en scène des personnages de toute la franchise. La sortie serait prévue pour l’année prochaine.

« J’ai entendu dire qu’il s’agissait d’un party-game. Je ne sais pas dans quelle mesure. Prenez cela avec des pincettes, je n’ai pas vu Was, on me l’a juste dit. Je ne sais pas si c’est la même chose que ce qu’a entendu NateDrake ».

« Exactement la même chose. Une sorte de jeu Persona Party prévu pour l’année prochaine – des personnages couvrant toute la franchise. Je ne sais pas s’il s’agit de Mario Party x Persona ou de quelque chose de différent, mais quelque chose du genre Party. »

