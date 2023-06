Installez les bases de votre nouvelle ferme dans la paisible Vallée oubliée et racontez votre propre histoire multigénérationnelle dans STORY OF SEASONS: A Wonderful Life. Donnez un nouveau souffle à la terre, trouvez l’amour parmi les charmantes habitantes du village et créez vos propres souvenirs inoubliables dans cette nouvelle version d’un jeu de simulation agricole populaire.

STORY OF SEASONS : A Wonderful Life ramène les joueurs à la Vallée Oubliée, une communauté tranquille où ils commenceront leur nouvelle vie sans soucis à cultiver et élever des animaux entourés de leur famille. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans la Vallée Oubliée, tandis que les nouveaux venus dans la série découvriront les joies d’une vie de ferme chaleureuse et les personnages extraordinaires qui font le charme de la série.

L’édition limitée de STORY OF SEASONS : A Wonderful Life sera le compagnon idéal pour la nouvelle vie de chaque joueur dans la Vallée Oubliée. Les joueurs peuvent garder une trace de leurs meilleurs moments dans le carnet A5 de 140 pages, et décorer les pages avec de charmants autocollants chibi de leurs animaux préférés de la ferme. L’édition limitée comprend également un poster A3 et une boîte collector, tous deux partageant une nouvelle illustration exclusive de l’illustrateur de la série STORY OF SEASONS Igusa Matsuyama.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life sera disponible en édition physique Standard et Limitée sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X le 27 juin 2023.

Dans SteamWorld Build, les robots à vapeur établissent une ville minière afin d’extraire la technologie ancienne qui leur permettra d’aller dans l’espace. Saurez-vous gérer efficacement les ressources, satisfaire les besoins grandissants des citoyens et défendre leur mine des créatures qui rôdent ?

Comme le veut la tradition de la franchise, SteamWorld Build prend un genre bien connu et lui donne une tournure unique, offrant une expérience de construction de ville à plusieurs niveaux qui vous demande de construire une ville prospère en surface, tout en exploitant des ressources et en affrontant des monstres en sous-sol. SteamWorld Build sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l’année 2023.

Soyez l’architecte d’une ville minière dans SteamWorld ! Commencez par ériger des maisons pour vos citoyens (des robots à vapeur), nourrissez-les et offrez-leur des divertissements endiablés. Sous votre ville, il y a une mine abandonnée, et les rumeurs qui courent disent qu’on y trouverait une ancienne technologie en abondance, laquelle serait la clé pour pouvoir échapper à l’apocalypse imminente. Utilisez les ressources naturelles présentes à la surface et les minerais enfouis sous terre dans la mine pour développer votre ville. Encouragez les nouveaux résidents à se joindre à votre quête afin de creuser encore plus profond et de déterrer des richesses colossales, ce qui, à terme, leur permettra de se barrer de cette planète !

Tandis que la ville s’étend dans toutes les directions, de nouveaux types de créatures à vapeur rejoignent la colonie, et leurs besoins sont toujours plus compliqués à satisfaire. Pour parvenir à contenter tout le monde, vous devrez veiller à ce que chaque habitant trime le plus possible. Achetez des éléments afin d’augmenter l’efficacité des bâtiments. Assurez la circulation continue des ressources entre la mine et la surface en accélérant la cadence des mineurs grâce à des chocs électriques stimulants. Ou bien allez faire du troc à la gare locale afin d’obtenir ce dont vous avez besoin. C’est à vous de choisir !

Tandis que vous creuserez toujours plus profond sous terre pour dénicher des trésors, vous finirez par être vous-même une cible convoitée. Défendez vos ouvriers contre des créatures terrifiantes et évitez que les parois de la mine ne s’effondrent tandis que vous explorez les niveaux les plus profonds de celle-ci.

SteamWorld Build invite les nouveaux joueurs à découvrir l’histoire très riche de la série au long cours SteamWorld, tout en développant encore plus la saga pour les fans de la série.

Construisez une ville animée SteamWorld dans le Far West

Veillez à contenter vos citoyens en permanence et satisfaites leurs besoins toujours plus croissants et difficiles à assouvir

Mécanique de jeu facile à comprendre. Jouez avec votre clavier et votre souris, ou bien avec une manette

Interface et mécanismes intuitifs, conçus pour satisfaire à la fois les joueurs expérimentés et les joueurs novices en matière de jeu de construction de ville.

Gérez et optimisez des flux de ressources toujours plus complexes

Explorez et développez à la fois la ville et la mine afin de produire des ressources qui permettront de soutenir les fouilles et de dénicher l’ancienne technologie tant convoitée

Défendez votre mine contre les monstres putrides, les dangers et autres périls qui guettent dans les profondeurs souterraines de votre ville

Explorez cinq cartes distinctes inspirées de l’univers SteamWorld et jonchées de secrets

Trois niveaux de difficulté bien calibrés, afin que tous les joueurs aient un défi à leur portée