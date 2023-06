Persona 3 Reload a finalement été officiellement annoncé hier lors du Xbox and Bethesda Games Showcase. La première bande-annonce du jeu montre des combats et des graphismes mis à jour pour ressembler à Persona 5.

Mais, Persona 3 Reload semble manquer du contenu additionnel de Persona 3 FES et Persona 3 Portable, qui inclut la possibilité d’incarner la protagoniste féminine. Dans une interview accordée à IGN, le producteur de Persona 3 Reload, Ryota Niitsuma, et le directeur général, Kazuhisa Wada, ont confirmé que Persona 3 Reload ne comprend que le contenu présent dans la version originale de Persona 3.

« J’aimerais tout d’abord préciser qu’étant donné que le concept de base du remake de Persona 3 était de refaire le Persona 3, nous n’avons pas inclus les contenus FES et Portable », a déclaré Niitsuma. « Nous voulions vraiment travailler sur la recréation de l’expérience Persona 3.

Persona 3 est sorti à l’origine sur la PlayStation 2 en 2006. Persona 3 FES est un disque additionnel de 2007 qui contient des mises à jour du jeu original, tandis que Persona 3 Portable est une version PSP qui a ajouté des fonctionnalités telles que le contrôle direct des membres du groupe en plus du personnage principal. La protagoniste féminine est également apparue pour la première fois dans Persona 3 Portable, mais il semble que les joueurs n’auront pas le choix de l’incarner dans Persona 3 Reload.

Persona 3 Reload sera un remake fidèle de la version originale, ce qui ne manquera pas de décevoir les fans qui espéraient incarner la protagoniste féminine, ainsi que les joueurs qui souhaitaient découvrir tout le contenu des différentes versions de Persona 3 proposées au fil des ans.

« Nous ne pouvons pas encore entrer dans les détails, mais nous avons pratiquement tout refait à partir de zéro, comme pour Persona 3 la version originale », a déclaré Niitsuma. « Nous avons donc de nouvelles voix enregistrées, de nouvelles scènes et de nouveaux événements. Nous avons également de nouvelles musiques et des musiques arrangées. Nous allons en quelque sorte publier ces informations, en suivant tout ce qui s’est passé. Nous vous invitons donc à attendre cela avec impatience.

« Nous voulions vraiment travailler à recréer l’expérience de Persona 3. »

Il est tout à fait possible qu’Atlus sorte une autre version de Persona 3 dans quelques années avec le contenu manquant – comme ils l’ont fait avec Persona 5 Royal et Persona 4 Golden – mais Atlus ne dit évidemment rien à ce sujet pour l’instant.

Niitsuma et Wada se concentrent plutôt sur les mises à jour ajoutées à la version originale de Persona 3 qui la rendent plus conforme à Persona 5.

« Le concept de base de la recréation de l’histoire de Persona était que nous voulions tout garder de la version originale, mais tout mettre à jour pour l’adapter à l’ère moderne « , a déclaré Wada. « En gros, au même niveau que Persona 5. Nous avons donc les graphismes les plus récents, nous avons mis à jour le système pour qu’il soit plus facile à utiliser… Nous avons les lignes vocales en [japonais et anglais]. Nous avons également le texte disponible en 13 langues. Vous devriez donc pouvoir vivre une expérience similaire à celle de Persona 5 ».

Quelques infos complémentaires sur Persona 3 Reload :

– Le jeu sera traduit dans 13 langues dont le français

– Le jeu sera plus simple à jouer.

– Il sera en 4k / 60fps pour un rendu moderne.

– De nouvelles séquences ont été réalisée autour des Personnage (Social Link ?)

– Les animations et l’opening ont été refaits.

– Le casing anglais à été refait !

Protagoniste : Aleks Le

Yukari Takeba : Heather Gonzalez

Junpei Iori : Zeno Robinson

Mitsuru Kirijo : Allegra Clark

Akihiko Sanada : Alejandro Saab

Aigis : Dawn M. Bennett

Fuuka Yamagishi : Suzie Yeung

Ken Amada : Justine Lee

Shinjiro Aragaki : Justice Slocum

– Le jeu sera disponible sur Switch, Xbox, PS4, PS5, PC