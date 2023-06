Sonic Superstars est un jeu de plates-formes à défilement latéral en 2D qui offre une nouvelle expérience « Sonic classique » avec de nouvelles zones et de nouveaux morceaux de musique. Il peut être joué jusqu’à quatre joueurs (en mode multijoueur hors ligne), avec Sonic, Tails, Knuckles et Amy comme personnages jouables. Utilisez des capacités uniques pour déjouer les plans du Dr. Eggman et de Fang !

Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a un pouvoir appelé « Emerald Powers », que vous pouvez libérer une fois que vous avez collecté toutes les Emeraudes du Chaos cachées dans chaque zone. Les Pouvoirs d’Émeraude font référence à divers pouvoirs tels que la possibilité de nager le long de chutes d’eau par exemple.

