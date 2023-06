Focus Entertainment, UN JE NE SAIS QUOI et UMANIMATION, sont ravis d’annoncer que leur charmant jeu indé Dordogne est désormais disponible. Cette aventure narrative colorée et délicate sur les souvenirs d’enfance, l’amour et la famille est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam. Plongez directement dans le rayonnant sud de la France avec la bande-annonce de lancement !

Explorez les paysages idylliques de Dordogne, donnant vie à de charmantes aquarelles peintes à la main. Saisissez les moments, les panoramas, les parfums, les sons et les sensations. Racontez ces souvenirs dans votre journal, un moyen unique de faire vivre votre expérience et un reflet nostalgique touchant de votre voyage.

Plongez au cœur d’une expérience narrative unique, tout au long d’un parcours initiatique vibrant qui éveillera vos sens et vous fera renouer avec vos émotions enfouies. Incarnez Mimi, et lancez-vous dans l’exploration des précieux moments de votre enfance et des souvenirs partagés avec votre défunte grand-mère. Confrontez vos choix d’adultes à vos doux rêves d’enfants et levez le voile sur des secrets de famille oubliés. Parcourez les paysages aux milles couleurs estivales de la Dordogne, au cœur de décors somptueux en aquarelle peints à la main. Au cours de votre voyage, remémorez-vous les instants, les panoramas, les senteurs, les sons et les sensations… autant de souvenirs que vous conterez dans votre journal – la collection des mémoires du passé familial de Mimi, un recueil unique à votre expérience et le reflet nostalgique et touchant de votre aventure. Parcourez les superbes paysages de la Dordogne en aquarelle peints à la main

Embarquez dans une expérience narrative unique et bouleversante

Eveillez vos sens lors de l’exploration de vos souvenirs d’enfance

Collectionnez photos, sons, senteurs et confectionnez votre journal, unique à votre aventure