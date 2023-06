Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions seront disponibles jusqu’au 25 juin à 23h59 PT / 26 juin à 2h59 ET (9H00 du matin chez nous).

– Astral Chain – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Bravely Default II – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Chicory – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Daemon X Machina – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base : $39.99)

– DC Super Hero Girls: Teen Power – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Dead Cells: Medley of Pain Bundle – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Disney Dreamlight Valley – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition – $48.99 (prix de base : $69.99)

– Disney Speedstorm – Deluxe Founder’s Pack – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Fire Emblem: Three Houses – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Fire Emblem: Three Houses + Expansion Pass – $59.48 (prix de base : $84.98)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Have A Nice Death – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity + Expansion Pass – $55.98 (prix de base : $79.98)

– Inscryption – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $27.99 (prix de base : $69.99)

– Live A Live – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $50.39 (prix de base : $89.99)

– Marvel Ultimate Alliance 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Marvel Ultimate Alliance 3 Expansion Pass – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Metroid Dread – $41.99 (prix de base : $59.99)

– MLB The Show 23 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– MLB The Show 23 Digital Deluxe Edition – $69.99 (prix de base : $99.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $39.99 (prix de base : $59.99)

– No Man’s Sky – $35.99 (prix de base : $59.99)

– No More Heroes 3 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Octopath Traveler – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Portal Companion Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Star Wars Heritage Pack – $39.99 (prix de base : $79.99)

– Super Mario Party – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $29.99 (prix de base : $49.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – $34.99 (prix de base : $69.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – $15.99 (prix de base : $19.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Triangle Strategy – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Tunic – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Unpacking – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Xenoblade Chronicles 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)