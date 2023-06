Le grand retour de la série Prince of Persia se fera avec le Metroidvania 2,5D Prince of Persia: The Lost Crown qui sortira le 18 janvier 2024 sur Nintendo Switch.

Geoff Keighley a tweeté ses impressions sur la démo de Prince of Persia : The Lost Crown et indique que le jeu tourne à 60 fps sur Nintendo Switch, sans préciser si c’était en mode docké ou en mode portable, mais Riley Little de Walmart Canada a confirmé que l’information concerne les deux modes.

On a eu droit hier à une bande-annonce commentée :

Mais aussi une vidéo animée superbe :

De nouvelles images de Prince of Persia : the Lost Crown ont été partagées. Vous pouvez visionner les 21 minutes de gameplay de Game Informer ci-dessous.