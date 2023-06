Dès aujourd’hui, une démo de Ghost Trick : Phantom Detective est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Ghost Trick : Phantom Detective sera lancé sur Nintendo Switch le 30 juin 2023.

Les joueurs de la démo ont remarqué que ce remake du joyau caché de la DS a été créé avec le RE Engine de Capcom. Le RE Engine (Real Engine) est un moteur de jeu développé par Capcom, une société japonaise de jeux vidéo. Il a été initialement conçu pour le jeu Resident Evil 7: Biohazard et a depuis été utilisé dans plusieurs autres jeux de la série Resident Evil, ainsi que dans d’autres titres de Capcom.

Le RE Engine est réputé pour ses graphismes de haute qualité, ses effets visuels avancés et son rendu réaliste. Il prend en charge les fonctionnalités modernes telles que le rendu en temps réel, l’éclairage global, la physique avancée, la capture de mouvement et la technologie de suivi des visages. Grâce à sa flexibilité et à sa puissance, le RE Engine permet de créer des environnements détaillés, des personnages réalistes et des effets visuels saisissants. Il a été utilisé dans des jeux tels que Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Village et Devil May Cry 5.

Le RE Engine est considéré comme l’un des moteurs de jeu les plus performants de l’industrie et a contribué au succès des récentes productions de Capcom. Le fait qu’il ait été utilisé pour un jeu de production relativement faible comme Ghost Trick met en évidence la flexibilité et la puissance du moteur.

~~

Résolvez le mystère de votre propre meurtre dans ce jeu d’enquête et d’énigmes classique à l’humour loufoque, désormais en HD ! BOUM ! Le fracas d’une détonation retentit à travers la ville plongée dans le noir. Quelqu’un a perdu la vie, mais son histoire ne fait que commencer… Alors que Sissel reprend ses esprits, il se rend compte qu’il est devenu un fantôme et qu’il a perdu tout souvenir de sa vie passée. « Qui suis-je ? Qui m’a tué ? Et pourquoi ? » Sissel ne dispose que de quelques heures pour trouver la réponse à ces questions, avant que le soleil se lève et qu’il ne sombre dans l’oubli. Et pour résoudre son propre meurtre, mieux vaut commencer par le détective qui a peut-être été témoin du crime… Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d’élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l’humour loufoque et aux personnages attachants.

La version HD remastérisée tant attendue de Ghost Trick : Détective fantôme, le jeu d’enquête et d’énigmes classique réalisé par Shu Takumi, créateur de la série des Ace Attorney, bénéficie de graphismes et d’effets sonores améliorés. Profitez des nouvelles musiques du célèbre compositeur des Ace Attorney, Yasumasa Kitagawa, entièrement en harmonie avec les morceaux d’origine, ce qui vous permet de passer des uns aux autres à tout moment au cours de la partie. Découvrez également une nouvelle galerie d’illustrations et de musiques dans cette version ultime du jeu classique d’enquête et d’énigmes !