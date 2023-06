Manchester, United Kingdom, Paris, France – 14 juin 2023 – Merge Games, IMC Toys et Just For Games sont heureux d’annoncer leur partenariat pour la sortie du tout premier jeu issu de la licence de jouets à succès : Cry Babies Magic Tears: The Big Game. Arrivant en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 & 5, le grand jeu invite les jeunes joueurs dans un monde imaginatif où les larmes sont magiques pour une toute nouvelle aventure.

Avec plus de 4,5 millions de fans fidèles et plus de 10 millions d’unités vendues au cours des deux dernières années, « Cry Babies » est l’une des gammes de jouets pour jeunes filles les plus vendues en Europe et aux États-Unis. La série animée très appréciée, qui en est à sa sixième saison, compte plus de 5,2 milliards de vues sur YouTube, Netflix, Amazon Prime et un grand nombre de stations locales et de plateformes de diffusion en streaming dans le monde entier. Marta Mirallas, directrice du contenu et du divertissement chez IMC Toys, a déclaré : « La prochaine étape naturelle pour offrir aux fans la meilleure expérience Cry Babies était de les faire participer à l’histoire. Cry Babies Magic Tears : The Big Game leur permet de se sentir comme un autre personnage prenant part à leurs aventures.«

À propos de Cry Babies Magic Tears : The Big Game : Vos personnages Cry Babies préférés sont prêts à jouer ! Chaque victoire les emmène dans un nouveau monde de la célèbre série animée. De la vallée du biberon à la montagne fantastique, en passant par la baie de Tutti Frutti, le monde glacé et enfin une nouvelle planète, la planète Tear ! Malgré les récompenses mirobolantes, les Cry Babies travaillent toujours ensemble pour s’aider mutuellement à réussir ! Caractéristiques principales : Le Grand Jeu est une aventure amicale et amusante, parfaite pour les jeunes joueurs et chaque exemplaire comprend des autocollants Cry Babies Magic Tears GRATUITS !

Rejoignez Lady, Coney, Dreamy et leurs amis dans une toute nouvelle aventure et participez à un tournoi passionnant en plusieurs étapes pour gagner la légendaire sucette d’or !

Les joueurs peuvent rencontrer et incarner 15 personnages populaires de Cry Babies et explorer des lieux familiers, de la vallée des biberons à la montagne fantastique, en passant par la baie de Tutti Frutti, le monde glacé et enfin une nouvelle planète, la planète des larmes !

En chemin, ils joueront à cache-cache, danseront, se déguiseront, exploreront des labyrinthes et résoudront des énigmes. Ils pourront même s’arrêter pour prendre un bain !

Cry Babies Magic Tears : The Big Game sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 le 29 septembre 2023.