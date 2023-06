Feral Interactive sortira The Lara Croft Collection sur Nintendo Switch ce mois-ci : le 29 juin 2023.

Annoncé en octobre 2021. La collection comprend Lara Croft & the Guardian of Light et Lara Croft & the Temple of Osiris. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer en coopération locale.

La collection Lara Croft arrive sur Nintendo Switch le 29 juin et est dès à présent disponible en précommande sur le Nintendo eShop au prix de 24,99 $ / 19,99 £ / 24,99 €.

Plongez dans les plateformes bourrées d’énigmes et de combats d’arcade rapides avec deux aventures époustouflantes pour pilleurs de tombes aguerris. Profitez d’une prise en main rapide pour le plaisir et d’une maîtrise relevée pour la récompense. Pénétrez au cœur de jungles denses et parcourez un dédale de ruines aztèques dans Lara Croft and the Guardian of Light, et enquêtez sur les tombes maudites de pharaons anciens dans Lara Croft and the Temple of Osiris. Pourfendez des hordes d’ennemis surnaturels, dénouez les Tombeaux Défis complexes, battez les meilleurs scores et faites main basse sur un énorme arsenal d’armes, sur de l’équipement et des artefacts magiques à débloquer.

DEUX AVENTURES PLEINES D'ACTION EN UNE

Faites la course contre la montre dans Guardian of Light pour débloquer les secrets du Miroir de Fumée et emprisonnez Xolotl, le dieu aztèque de la lumière et de la mort, avant qu’il ne plonge le monde dans les ténèbres éternelles. Dans Temple of Osiris, progressez parmi d’anciens tombeaux égyptiens pour réunir les Fragments d’Osiris et empêcher Seth, le dieu du mal, d’asservir l’humanité tout entière. DU COMBAT D’ARCADE RAPIDE Affrontez des hordes implacables et d’énormes boss mythiques dans des arènes pleines de pièges. Restez en mouvement pour éviter les assauts et tirez le meilleur de votre arsenal.

Affrontez des hordes implacables et d’énormes boss mythiques dans des arènes pleines de pièges. Restez en mouvement pour éviter les assauts et tirez le meilleur de votre arsenal. UN ARSENAL RIEN QUE POUR VOUS Faites évoluer votre inventaire en débloquant des armes incroyables, des artefacts qui amélioreront vos statistiques et des amulettes aux pouvoirs extraordinaires. Testez les différentes combinaisons pour façonner votre propre style de jeu.

Faites évoluer votre inventaire en débloquant des armes incroyables, des artefacts qui amélioreront vos statistiques et des amulettes aux pouvoirs extraordinaires. Testez les différentes combinaisons pour façonner votre propre style de jeu. DES ÉNIGMES GRATIFIANTES Résolvez les énigmes diaboliques de votre environnement et décodez les Tombeaux Défis astucieux pour débloquer des récompenses bonus.

Résolvez les énigmes diaboliques de votre environnement et décodez les Tombeaux Défis astucieux pour débloquer des récompenses bonus. 2 À 4 JOUEURS EN MULTI Faites équipe avec un ami — ou deux, ou trois — pour vaincre des vagues d’ennemis, piller les tombes, récupérer les trésors, les artefacts, et remporter tous les honneurs.