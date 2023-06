Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 5 au 11 juin 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Après Street Fighter 6 la semaine dernière, au tour de Diablo IV de rentrer dans le grand bain avec de beaux scores sur tous les supports, même la Xbox Series X qui en profite pour dire coucou dans le classement, c’est assez rare pour le souligner. Mais même avec toute la réussite du monde, le Top 1 reste chasse gardée de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom depuis bientôt plus d’un mois.

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 46.644 / 1.640.919 (-41%)

02./00. [PS5] Diablo IV <RPG> (Blizzard Entertainment) {2023.06.06} (¥8.909) – 24.375 / NEW

03./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.233 / 5.328.989 (-4%)

04./00. [PS4] Diablo IV <RPG> (Blizzard Entertainment) {2023.06.06} (¥8.909) – 8.940 / NEW

05./00. [XBS] Xbox Series X Diablo IV Bundle <BUN> (Microsoft Game Studios) {2023.06.06} (¥59.980) – 8.524 / NEW

06./03. [PS5] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) – 7.672 / 28.864 (-64%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.707 / 3.159.687 (+9%)

08./04. [PS4] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) – 6.568 / 18.646 (-46%)

09./13. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.358 / 1.095.617 (+44%)

10./07. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.554 / 2.208.705 (-21%)

Sans aucune sortie, sans aucune raison, la Nintendo Switch s’offre un gros boost et dépasse les 100k cette semaine. Belle aussi pour la Xbox Series qui dit merci à la sortie de Diablo IV.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 104.413 | 88.349 | 58.436 | 1.754.968 | 2.090.903 | 29.479.015 | | PS5 # | 43.609 | 35.276 | 12.440 | 1.289.158 | 467.633 | 3.666.547 | | XBS # | 9.116 | 328 | 6.242 | 49.648 | 103.706 | 448.043 | | PS4 # | 1.852 | 2.086 | 78 | 33.564 | 462 | 9.451.331 | | 3DS # | 36 | 43 | 207 | 2.023 | 7.581 | 24.599.920 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 159.026 | 126.082 | 77.403 | 3.129.361 | 2.670.285 | 68.836.590 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 38.622 | 30.690 | 11.893 | 1.095.410 | 420.298 | 3.155.355 | | PS5DE | 4.987 | 4.586 | 547 | 193.748 | 47.335 | 511.192 | | XBS X | 8.843 | 172 | 1.348 | 22.641 | 32.420 | 195.052 | | XBS S | 273 | 156 | 4.894 | 27.007 | 71.286 | 252.991 | |NSWOLED| 74.347 | 66.480 | 14.767 | 1.212.685 | 1.104.168 | 4.784.697 | | NSW L | 13.905 | 9.947 | 10.503 | 230.873 | 343.473 | 5.334.567 | | NSW | 16.161 | 11.922 | 33.166 | 311.410 | 643.262 | 19.359.751 | | PS4 | 1.852 | 2.086 | 78 | 33.564 | 462 | 7.875.608 | |n-2DSLL| 36 | 43 | 207 | 2.023 | 7.581 | 1.204.975 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+