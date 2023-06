Affrontez-vous jusqu’à 100 et utilisez même votre smartphone comme manette pour faire gagner votre équipe aux mini-jeux loufoques proposés par le jeu.

Le 21 juin 2023 –Transformez n’importe quel moment avec vos proches en véritable fête avec Everybody 1-2-Switch!, dès le 30 juin exclusivement sur Nintendo Switch. Jouez jusqu’à 100 autour de mini-jeux complètement loufoques et invitez vos proches à rentrer dans la partie en utilisant même leur smartphone comme manette.

Que la fête commence ! Prenez vos manettes Joy-Con ou des appareils connectés compatibles et créez vos équipes pour vous affronter autour de mini-jeux qui vous vont demander de la dextérité, de la synchronisation et parfois un peu de réflexion. Vous pourrez profiter de toute l’intensité du jeu multijoueur dans des groupes de 2 à 8 personnes en Mode Joy-Con* ou avec jusqu’à 99 autres participants en mode Mode téléphone **.

Everybody 1-2-Switch! propose des défis et des modes de jeu très variés pour créer l’ambiance de fête qui vous correspond. Dans Everybody 1-2-Switch!, vous pouvez :

Prendre des photos colorées dans la réalité avec des appareils photo connectés pour les associer à une couleur tendance dans le jeu Photo couleur.

Travailler en équipe pour gonfler un ballon au maximum sans l’éclater dans le jeu Ballons à gonfler.

Mettre à l’épreuve votre esprit d’équipe dans une partie de Glacier, où vous devrez gérer les commandes de glaces de vos clients.

Utiliser votre intelligence (et votre vivacité) pour répondre rapidement au Quiz Show, un jeu dans lequel la victoire peut se décider en quelques millisecondes. Vous et vos amis pourrez même créer et jouer à des quiz personnalisés, alors laissez votre créativité s’exprimer !

Vous détendre avec un jeu festif classique, Bingo Party, mais avec une nouveauté de taille : il sera possible d’y jouer sur les appareils connectés.

Et bien plus !

La plupart des jeux proposent plusieurs variantes qui modifient les règles ou ajoutent de la difficulté, ce qui augmente encore les possibilités à explorer.

Vous voulez en savoir plus sur ce titre ? Voici une vidéo spéciale dans laquelle vous verrez des créateurs de contenu du monde entier qui se sont récemment rendus au Japon pour jouer à Everybody 1-2-Switch! ensemble. Inspirez-vous-en pour organiser bientôt vos propres événements : Everybody 1-2-Switch! – Premier aperçu (Nintendo Switch).

C’est la pétillante et créative Camille LV qui s’est envolée au Japon pour représenter la France lors de cette session de découverte du jeu. Dans la vidéo, la créatrice de contenus multiplateformes se mesure tout d’abord aux influenceurs du reste du monde dans de multiples mini-jeux jusqu’à ce que la partie se pimente avec l’arrivée surprise de nouveaux joueurs portant le nombre de participants à… 100 !

Everybody 1-2-Switch! sortira le 30 juin sur Nintendo Switch. Il proposera une sélection de jeux pour 2-8 joueurs en Mode Joy-Con et jusqu’à 100 joueurs en Mode téléphone. Un groupe de créateurs de contenu du monde entier s’est récemment rendu au Japon pour tester ce titre, comme vous pouvez le voir dans une nouvelle vidéo disponible sur YouTube.

* Des accessoires supplémentaires (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur. Le mode Joy-Con prend en charge jusqu’à 8 joueurs. Certains jeux ne sont disponibles qu’en mode Joy-Con.

** Un compte Nintendo, un appareil connecté compatible et un accès Internet sont nécessaires. Le Mode téléphone peut accueillir jusqu’à 100 joueurs. Certains jeux disponibles uniquement en mode Mode téléphone requièrent l’utilisation d’un appareil connecté avec accéléromètre et gyroscope. Les joueurs doivent être dans la même pièce pour jouer.