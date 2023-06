Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que « METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 » sortira le 24 octobre sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S et Steam®. Les éditions numérique et physique* sont dès à présent disponibles en précommande au prix de vente conseillé de 59,99 €. Les bonus de précommande comprennent une bande-son numérique qui contient des interprétations orchestrales nouvellement enregistrées de thèmes iconiques de la série Metal Gear Solid, dont « THE BEST IS YET TO COME », « CAN’T SAY GOODBYE TO YESTERDAY » et « SNAKE EATER ». Ces pistes seront téléchargeables au lancement.

La compilation « METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 » rassemble « Metal Gear Solid », « Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty », « Metal Gear Solid 3: Snake Eater » et davantage de contenu bonus**. Le contenu bonus comprend le premier titre de la série METAL GEAR, un Screenplay Book contenant le texte in-game de chaque jeu ainsi qu’un Master Book qui détaille l’histoire et les personnages. Deux romans graphiques numériques sont également inclus dans le contenu bonus de METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1. Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel est un comic numérique entièrement doublé qui raconte les événements de Metal Gear Solid à travers des panneaux animés. Il est suivi par Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, qui se penche sur l’histoire du sequel.

Jeux

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (y compris VR Missions / Missions spéciales)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection)

Metal Gear (version NES/FC)

Snake’s Revenge

Vidéos

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Livres numériques

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Bande-son numérique

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

Les fans peuvent également acheter Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater en tant que titres stand-alone numériques, en dehors de la collection, au prix de vente conseillé de 19,99 €. Des versions régionales de ces jeux seront également disponibles en téléchargement sans coût supplémentaire.

**La taille d’installation de la cartouche ou de la version numérique sur Nintendo Switch™ reflète le contenu bonus inclus. Les joueurs peuvent choisir le titre qu’ils souhaitent installer en premier une fois le téléchargement effectué sur leur plateforme de jeu.

Pour plus d’informations sur le contenu bonus, rendez-vous sur le site officiel.

*Nintendo Entertainment System et NES sont des marques ou des marques déposées de Nintendo.