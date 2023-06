WarioWare: Move It!, Le retour de Détective Pikachu, la Trilogie Batman : Arkham, Palia, et DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres ont aussi été révélés au cours de ce Nintendo Direct

21 juin 2023 – À l’occasion d’une nouvelle présentation Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l’arrivée d’une large variété de jeux à venir dès cette année sur Nintendo Switch, dont plusieurs jeux et contenus mettant en scène Mario et ses amis, ainsi que des titres développés et édités par les partenaires de Nintendo.

Parmi les jeux annoncés figuraient Super Mario Bros. Wonder, la prochaine évolution des aventures de Mario ainsi que le premier nouvel opus de la série Super Mario Bros. depuis plus de 10 ans, qui sortira le 20 octobre 2023 ; Super Mario RPG, le premier RPG de la série Super Mario, qui fait son retour avec de nouveaux graphismes le 17 novembre ; une version aux graphismes améliorés de Luigi’s Mansion 2, originellement sorti sur Nintendo 3DS, à venir en 2024 ; ainsi qu’un tout nouveau titre mettant en scène la princesse Peach, lui aussi à paraître en 2024 sur Nintendo Switch.

Le Nintendo Direct a également présenté Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope: The Last Spark Hunter, le deuxième DLC*1 du jeu d’aventure tactique, qui sera disponible dès aujourd’hui. De plus, le nouveau circuit « Course à la propreté » et trois personnages de plus du Royaume Champignon vont faire leur arrivée dans la vague 5 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe*2 : Flora Piranha, Wiggler et Kamek.

Nintendo a également révélé Le retour de Détective Pikachu, un jeu d’aventure cinématique riche en enquêtes à mener et …en café, qui sortira le 6 octobre ; WarioWare: Move It!, un nouvel opus de la série WarioWare qui demandera de bouger son corps dans des mini-jeux qui s’enchaîneront à toute vitesse et qui sortira le 3 novembre ; ainsi que de nouvelles informations sur Pikmin 4, qui sortira le 21 juillet, avec entre autres un tout premier aperçu des expéditions de nuit et des Pikmin luisants. Une démo de Pikmin 4 a aussi été annoncée et sera disponible le 29 juin sur le Nintendo eShop. De plus, des versions HD de Pikmin 1 et Pikmin 2 font leur arrivée sur Nintendo Switch et sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, aussi bien en pack que séparément.

La vidéo a aussi présenté plusieurs jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo à travers le monde, tels que la Trilogie Batman : Arkham, une collection de jeux d’action et d’aventure mettant en scène le Protecteur ultime de Gotham ; Palia, une simulation de vie multijoueur qui invite à créer la vie de ses rêves ; DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, une aventure épique à vivre à travers le regard d’un adversaire iconique ; ainsi que Persona 5 Tactica, une nouvelle aventure palpitante mettant en scène les Voleurs fantômes.À l’occasion d’une nouvelle présentation Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l’arrivée d’une large variété de jeux à venir dès cette année sur Nintendo Switch, dont plusieurs jeux et contenus mettant en scène Mario et ses amis. Parmi les temps forts de la présentation figuraient : Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, une version aux graphismes améliorés de Luigi’s Mansion 2, WarioWare: Move It! et un nouveau jeu dont la princesse Peach est la protagoniste. La vidéo a aussi présenté plusieurs jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo, tels que la Trilogie Batman : Arkham, Palia et DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les jeux présentés :

Super Mario Bros. Wonder : la prochaine évolution des jeux Super Mario Bros. en 2D arrive sur Nintendo Switch. Lorsque vous touchez une fleur prodige, des choses étonnantes se produisent : des tuyaux prennent vie, des hordes d’ennemis apparaissent, ou bien encore les personnages changent d’apparence, pour ne citer que quelques exemples. Chaque stage vous réserve son lot de surprises. Super Mario Bros. Wonder inclura la princesse Peach, la princesse Daisy et Yoshi en personnages jouables aux côtés de personnages familiers tels que Mario, Luigi et Toad. De plus, Super Mario Bros. Wonder verra l’arrivée d’une nouvelle transformation pour Mario, qui lui permettra de prendre l’apparence d’un éléphant. Quelles autres surprises réserve cette prodigieuse aventure ? Plus de détails sur ce jeu seront communiqués ultérieurement. Super Mario Bros. Wonder fera son arrivée le 20 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Super Mario RPG : originellement sorti uniquement au Japon et en Amérique du Nord sur Super NES, Super Mario RPG a été retravaillé avec de tout nouveaux graphismes. Rejoignez Mario, Bowser, la princesse Peach ainsi que les personnages originaux Mallow et Geno dans un RPG plein de péripéties, de rebondissements et de trésors. Mario doit faire équipe avec ses alliés pour faire face au terrible gang de Forgeroi et récupérer sept étoiles afin de réparer la route des Étoiles. Que vous ayez ou non eu l’occasion de découvrir le jeu original, vous pouvez vous plonger dans la version sur Nintendo Switch du tout premier RPG de la série Super Mario. Super Mario RPG fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch.

Une version aux graphismes améliorés de Luigi’s Mansion 2, originellement sorti sur Nintendo 3DS, est actuellement en cours de développement sur Nintendo Switch. Luigi saura-t-il trouver le courage de sauver la vallée des ombres ? Préparez-vous à explorer des manoirs hantés emplis de spectres effrayants et de défis à vous glacer le sang l’an prochain. Plus de détails sur ce jeu seront révélés ultérieurement.

La princesse Peach sera elle aussi la protagoniste d’un tout nouveau jeu prévu pour l’année 2024. Davantage d’informations sur ce titre seront révélées ultérieurement.

Pikmin 4 : bienvenue dans l’équipe de secours. Dans ce jeu, vous incarnez la toute nouvelle recrue de l’équipe, dont vous pouvez personnaliser l’apparence avant de partir à la rencontre du courageux chien sauveteur Otchin et des petits Pikmin. Vous découvrez la série ? Ne vous en faites pas, c’est l’épisode idéal pour apprendre à connaître les Pikmin. Collectez des trésors à travers la planète pour réparer le radar du vaisseau et accéder à de nouvelles zones à découvrir, tels que des grottes souterraines qui proposent un environnement entièrement différent de celui de la surface. Pikmin 4 voit aussi l’arrivée des duels Dandori, dans lesquels l’objectif sera de récupérer davantage d’objets que votre adversaire dans le temps imparti pour remporter la victoire et sauver l’un des naufragés. De plus, pour la première fois dans la série Pikmin, vous pourrez mener des expéditions de nuit. Mais lorsque la nuit tombe, les créatures entrent en frénésie. Heureusement, vous pourrez compter sur les nouveaux Pikmin luisants pour vous aider à les repousser. Bien d’autres surprises vous attendent sur cette planète inconnue. Découvrez-les lorsque Pikmin 4 fera son arrivée le 21 juillet sur Nintendo Switch. De plus, une démo de Pikmin 4 sera disponible le 29 juin sur le Nintendo eShop.

Pikmin 1 et Pikmin 2 : des versions HD des deux premiers jeux Pikmin, originellement sortis sur Nintendo GameCube, feront leur arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop. Ces jeux seront disponibles à l’achat individuellement ou sous forme de pack réunissant les deux jeux. Une version physique réunissant les deux jeux sera également disponible le 22 septembre. Avec l’arrivée de ces deux jeux sur Nintendo Switch, les quatre principaux titres de la série : Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3 et, à compter du 21 juillet, Pikmin 4, seront tous disponibles sur une même console.

DLC pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet – Le trésor enfoui de la Zone Zéro : davantage de Pokémon, de zones et d’histoires à découvrir sont au menu de ce contenu additionnel en deux volumes*3 pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Dans cette histoire, vous quitterez la région de Paldea pour vous aventurer plus loin dans le monde de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. La sortie du Volume 1 : Le Masque Turquoise est prévue à l’automne 2023. La sortie du Volume 2 : Le Disque Indigo est prévue à l’hiver 2023. Le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Le retour de Détective Pikachu : découvrez les origines du grand Détective Pikachu ! Faites équipe avec un Pikachu au fort caractère, féru de café, et qui se dit aussi grand détective pour élucider les étranges incidents qui se produisent à Ryme City. Avec l’aide de nombreux autres Pokémon, Tim Goodman et Pikachu, son associé volubile, vont travailler ensemble pour résoudre une série de mystérieux incidents dans ce jeu d’aventure cinématique. Le retour de Détective Pikachu fera son arrivée le 6 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

WarioWare: Move It! : Préparez-vous pour encore plus de mini-jeux délirants avec ce nouvel opus de la série WarioWare. Tenez-bien vos manettes Joy-Con et bougez pour accomplir toutes sortes de mini-jeux qui s’enchaînent à toute vitesse. Réagissez vite et bien pour décrocher la victoire. Synchronisez vos gestes pour réussir chaque mini-jeu. Il est aussi possible de jouer à quatre*4 à toutes sortes de mini-jeux en multijoueur local dans le mode Fiesta. Préparez-vous à vous remuer dans plus de 200 mini-jeux avec WarioWare: Move It!, qui fera son arrivée le 3 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : de nouveaux amiibo de Zelda et de Ganondorf sont prévus pour cet hiver. De très nombreuses personnes explorent actuellement Hyrule dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et il est possible de profiter encore plus de cette aventure en scannant certains amiibo pour obtenir des objets utiles en jeu ainsi que des tissus spéciaux pour la paravoile de Link.

Vague 5 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe : le tout nouveau circuit « Course à la propreté » fait son arrivée dans la vague 5 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe*2. Des personnages supplémentaires font aussi leur retour avec Flora Piranha, disponible originellement dans Mario Kart: Double Dash!!; Wiggler de Mario Kart 7 et Kamek de Mario Kart Tour. Cette nouvelle vague fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe comprend six vagues de huit circuits à paraître avant la fin de l’année 2023. Il est possible de l’acheter séparément sur le Nintendo eShop ou d’accéder à son contenu sans coût supplémentaire via un abonnement payant à Nintendo Switch Online + Pack additionnel*5.

Splatoon 3 : le prochain festival de Splatoon 3 a été confirmé ! Quel est le meilleur parfum ? Vanille, fraise ou menthe choco ? Ce festival*5 aura lieu du 15 juillet à 02:00 au 17 juillet à 02:00. Menez votre parfum préféré vers la victoire ! Mettez aussi votre talent à l’épreuve dans des matchs Challenge thématiques. D’autres « encroyables » événements sont en préparation. Davantage d’informations à leur sujet seront révélées dans les temps à venir.

Tournois européens : après 4 ans, le Splatoon European Championship fait son retour. Des équipes de 12 régions d’Europe ont déjà commencé à s’affronter dans les guerres de territoire et les matchs anarchie des tournois régionaux de Splatoon 3. La meilleure équipe de chaque région participera ensuite à la finale européenne qui aura lieu plus tard cette année à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. La présentation a également révélé l’arrivée prochaine du Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023. Davantage d’informations sur ces tournois seront communiquées via les comptes officiels de Nintendo.

Trilogie Batman : Arkham : devenez le Protecteur ultime de Gotham dans la trilogie de Rocksteady acclamée par la critique, prochainement disponible sur Nintendo Switch dans une collection complète qui réunit les trois jeux et tous leurs DLC. L’attaque de l’asile dans Batman: Arkham Asylum, qui a ensuite évolué en une terrible conspiration contre les prisonniers dans Batman: Arkham City, arrive à son apogée dans un ultime affrontement pour le futur de Gotham dans Batman: Arkham Knight. Roulez à toute allure dans les rues de Gotham City et élancez-vous au-dessus des toits dans cette collection ultime qui fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch cet automne.

Palia : ce charmant jeu de simulation de vie free-to-play*6 propose un monde époustouflant dans lequel il vous sera possible de bâtir la vie et la maison de vos rêves. Élucidez les mystères de cette aventure en constante évolution et tissez de nouvelles amitiés en chemin, que cela soit avec les personnages du jeu ou avec des joueurs et joueuses du monde entier. Créez votre personnage et collectez des matériaux à travers les paysages et les biomes de Palia pour construire la maison de vos rêves. Palia est un jeu multijoueur en ligne relaxant dans lequel il est possible de visiter les maisons de ses amis et de découvrir ensemble un monde disposant d’une communauté bienveillante et accueillante. Palia fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope: The Last Spark Hunter : découvrez le nouveau DLC*1 payant de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Dans The Last Spark Hunter, Mario et ses amis s’aventurent sur une planète musicale qui regorge de nouvelles zones à explorer et de nouveaux ennemis à combattre. Découvrez les autres surprises qui vous attendent dans ce monde de mélodies. The Last Spark Hunter fera son arrivée dans la journée. Une démo du jeu principal est également disponible sur le Nintendo eShop.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres : suivez le prince maudit Psaro et l’elfe Rose dans leur périple à travers le royaume démoniaque de Nadiria. Explorez le monde, capturez des monstres et combinez-les comme bon vous semble pour créer de puissants alliés et vaincre vos ennemis grâce à votre équipe de rêve aux cours de saisons changeantes. DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres fera son arrivée le 1er décembre sur Nintendo Switch.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 : la série pionnière des jeux d’infiltration arrive sur Nintendo Switch. Découvrez l’histoire palpitante de la série METAL GEAR, infiltrez des forteresses ennemies et menez à bien votre mission en empêchant ceux en possession d’armes de destruction massive de déclencher une guerre totale. Cette collection inclut Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, et Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mais également Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, les jeux à l’origine de la série, les versions NES de Metal Gear et de Snake’s Revenge, ainsi que de nombreux contenus bonus. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 fera son arrivée le 24 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sont également disponibles à l’achat individuellement sur le Nintendo eShop.

Sonic Superstars : foncez en compagnie de Sonic et ses amis à travers les Northstar Islands dans ce nouveau jeu de plateformes effréné en 2D. Déboulez à travers douze nouvelles zones en incarnant l’un des quatre personnages jouables et assistez au retour d’un ancien adversaire. Faites appel aux sept nouveaux Emerald Powers pour découvrir des manières inédites de vous déplacer et d’attaquer, comme pour par exemple remonter des cascades, invoquer des clones, et bien plus. Et pour la première fois dans la série, il sera possible de suivre toute l’histoire en mode multijoueur local à quatre maximum*4. Unissez vos forces pour faire face au Dr. Eggman et à Fang dans Sonic Superstars, qui fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch.

Just Dance 2024 Edition : la populaire série de jeu vidéo musical fait son retour avec Just Dance 2024 Edition, une nouvelle édition qui inclut 40 titres inédits allant des derniers tubes du moment aux grands classiques. Connectez-vous avec jusqu’à cinq de vos proches pour danser ensemble aussi bien en ligne*5 qu’en multijoueur local*4. Chaque nouvelle saison apporte du nouveau contenu, comme des chansons, un suivi de progression personnalisé et de nouvelles récompenses. Gagnez des Avatars, des arrière-plans, des badges nominatifs et des Alias pour personnaliser votre Dancer Card et dévoiler votre personnalité dans le jeu. De plus, la version Nintendo Switch du jeu inclut un essai gratuit d’un mois au service d’abonnement Just Dance+*7 qui donne accès à des centaines de titres ainsi qu’à des avantages spéciaux lors des événements en jeu. Just Dance 2024 Edition fera son arrivée le 24 octobre.

MythForce : explorez des cryptes et des châteaux avec vos amis dans ce roguelike à la première personne inspiré des dessins animés de notre enfance. Affrontez le donjon en solitaire ou unissez vos forces entre amis à quatre maximum en ligne*5 pour défier le Château du mal en perpétuelle évolution. Vous devez empêcher le maléfique Daedalus de prendre le pouvoir, mais cette quête ne sera pas simple. Maniez des armes médiévales et des sorts légendaires pour affronter des hrdes de monstres. MythForce fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Penny’s Big Breakaway : dans ce jeu de plateformes et d’aventure en 3D créé par l’équipe derrière Sonic Mania, vous explorerez le monde joyeux et coloré de Macaroon en incarnant Penny et Yo-Yo, son ami nouvellement animé. Réalisez toutes sortes de figures pour échapper aux hordes de manchots de l’empereur Eddie dans le mode histoire. Améliorez Yo-Yo pour protéger Penny des coups durs et mettez vos talents à l’épreuve dans le mode contre-la-montre qui permet de débloquer des objets bonus et des niveaux secrets. Penny’s Big Breakaway fera son arrivée début 2024 sur Nintendo Switch.

Fae Farm : votre maison magique vous attend dans ce jeu de rôles et de simulation multijoueur relaxant. Construisez, cultivez et décorez votre ferme et explorez l’île magique d’Azoria. Créez votre personnage et personnalisez votre aventure en débloquant des styles et des décorations pour votre ferme. Plus votre maison sera confortable, plus vous aurez accès à des récompenses ! Cultivez une ferme enchantée avec jusqu’à trois autres personnes en multijoueur local*4 ou en ligne*5. Vous pouvez progresser ensemble en fabriquant des objets, en vous occupant de vos champs et en explorant les environs à plusieurs. Fae Farm sera disponible en exclusivité console le 8 septembre sur Nintendo Switch. Il est possible de précommander le jeu sur le Nintendo eShop pour recevoir un Pack varié Chalet confortable exclusif.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R : les combats visuellement époustouflants et palpitants du deuxième épisode de la série STAR OCEAN font pour la première fois leur arrivée sur console Nintendo. Suite à une mission qui a mal tourné, Claude, officier de la Fédération, se retrouve sur une planète non développée. Il y fait la rencontre de Rena, une jeune femme dotée de pouvoirs. Choisissez d’incarner Claude ou Rena et prenez des décisions qui changeront votre destin. STAR OCEAN THE SECOND STORY R est un remake intégral du jeu de rôles de 1998 mêlant fantasy et science-fiction, retravaillé avec des graphismes qui marient personnages en 2D pixelisée et environnements en 3D. De plus, de nouveaux systèmes de combat permettent de mener des batailles avec une précision stratégique. STAR OCEAN THE SECOND STORY R fera son arrivée le 2 novembre sur Nintendo Switch.

Persona 5 Tactica : les Voleurs fantômes sont de retour pour un spin-off tactique de Persona 5. Composez une équipe de héros et découvrez une toute nouvelle histoire dans ce jeu palpitant mêlant aventure et combat prenant place dans l’emblématique univers de Persona. Suite à un incident étrange, les Voleurs fantômes se retrouvent en grand danger jusqu’à ce qu’une mystérieuse révolutionnaire les sauve et leur propose une offre alléchante en échange de leur aide. Composez une escouade de trois personnages parmi les huit à votre disposition, et équipez-vous d’un arsenal d’armes pour éliminer les armées opprimantes au cours de batailles au tour par tour. Une révolution émotionnelle débutera lorsque Persona 5 Tactica fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch.

Vampire Survivors : vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Survivez pendant 30 minutes aux assauts de monstres qui deviennent de plus en plus forts avec le temps qui passe. Récupérez des trésors sur les ennemis vaincus pour obtenir des améliorations. Il est possible de jouer à quatre en coop locale*4 pour jouer, trépasser et progresser ensemble. Serez-vous à la hauteur du défi ? Découvrez-le lorsque Vampire Survivors fera son arrivée le 17 août sur Nintendo Switch.

Silent Hope : sept guerriers dénués de parole doivent unir leurs forces pour retrouver le roi reclus. Dans cet action-RPG, vous explorerez l’Abîme et ses donjons en perpétuel changement en incarnant l’un des sept héros silencieux, chacun doté d’un style de combat et de compétences qui lui sont propres. Après chaque expédition, retournez au camp avec les trésors que vous avez collectés et fabriquez-vous de meilleurs équipements pour gagner en puissance, et vous aventurer toujours plus loin afin de défier les dangereux boss qui rôdent dans les profondeurs de l’Abîme. Silent Hope fera son arrivée le 3 octobre sur Nintendo Switch.

Headbangers Rhythm Royale : jouez en ligne*5 dans ce battle royale rythmique et visez la première place. Jusqu’à 30 joueurs peuvent se voler dans les plumes dans plus de 20 mini-jeux musicaux. Headbangers Rhythm Royale fera son arrivée le 31 octobre sur Nintendo Switch.

Gloomhaven : menez vos mercenaires vers la fortune… ou la mort, dans cette adaptation du célèbre jeu de plateau qui propose des combats tactiques à base de cartes. Traversez des donjons terrifiants en composant une équipe parmi 17 mercenaires disponibles et maîtrisez plus de 1 000 capacités. Affinez votre deck, établissez des synergies et faites face à des défis toujours plus ardus où chaque choix compte. Gloomhaven fera son arrivée le 18 septembre sur Nintendo Switch. Il sera possible de précommander les éditions Gold et Mercenaries dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Manic Mechanics : dans ce jeu en coop chaotique, vous et jusqu’à trois autres personnes*4 *5 endossez le rôle de mécanos qui doivent réparer des véhicules le plus vite possible pour gagner des points et vous faire un nom sur l’île d’Octane. Réparez autant de voitures, de camions, de motos, de tracteurs, de mini-sous-marins (et même d’ovnis) que possible avant la fin du temps imparti. Plus vite vous travaillez, plus le chaos se déchaîne. Des feux de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui disjonctent, des vaches qui se bousculent et des enlèvements par des extraterrestres… tout peut arriver. Manic Mechanics fera son arrivée en exclusivité console le 13 juillet sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED : les voitures les plus cools du monde sont de retour ! Prenez part à des courses pleines d’action avec plus de 130 véhicules disponibles, et réalisez des cascades pour éviter les obstacles, trouvez des raccourcis, et expulsez vos rivaux de la piste. Libérez votre créativité en modifiant vos véhicules et en construisant vos propres circuits. Jouez avec vos proches en local sur écran partagé*4 et participez à des courses à 12 maximum en ligne*5. HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED fera son arrivée le 19 octobre sur Nintendo Switch.

*1 Vous devez posséder Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*2 Remarques : les vagues de contenu ne peuvent pas être achetées individuellement. Vous devez posséder Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch pour accéder au contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels.

*3 Vous devez posséder Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*4 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*5 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant.

*6 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Ce jeu est téléchargeable gratuitement et propose des achats optionnels intégrés.

*7 Just Dance+ est un service à la demande accessible depuis Just Dance® 2023 et 2024 Editions, et donnant accès à des chansons supplémentaires. Des conditions d’utilisation s’appliquent. Nécessite un compte Ubisoft, un compte console, un accès permanent à Internet et le paiement d’un abonnement. Des restrictions d’âge et de territoire peuvent s’appliquer.