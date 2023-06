Découvrez dès aujourd’hui la compilation ultime de jeux Sonic the Hedgehog™ dans une édition physique premium !



Une nouvelle dose de Sonic The Hedgehog est disponible ! SEGA® sort aujourd’hui Sonic Origins Plus, le pack tout-en-un qui prolonge Sonic Origins, la compilation de jeux Sonic remasterisés pour les plateformes modernes.

Sonic Origins Plus ajoute une flopée de nouveaux contenus, dont 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear, et pour la première fois, Amy Rose en personnage jouable dans Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ et Sonic CD™. Origins Plus vous permet de profiter toujours plus de votre échidné rouge préféré en ajoutant la possibilité d’incarner Knuckles dans Sonic CD, avec des trajets inédits adaptés à ses capacités uniques. Les titres Game Gear sont émulés et jouables dans le musée. Ils comprennent :

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine™

Sonic Blast™

Sonic Chaos™

Sonic Drift™

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth™

Sonic Spinball™

Sonic the Hedgehog (8 bits)

Sonic the Hedgehog 2 (8 bits)

Sonic Triple Trouble™

Tails Adventure™

Tails’ Skypatrol™

Sonic Origins Plus inclut également tous les packs d’extension déjà sortis pour Sonic Origins, dont les packs Classic Music et Premium Fun. Avec plus de contenu que jamais et une nouvelle version boîte premium, Sonic Origins Plus est LE moyen ultime de jouer à 16 jeux Sonic d’anthologie regroupés dans une compilation intemporelle.

Sonic Origins Plus est désormais disponible en version physique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC, via Steam et Epic Game Store. De plus, les joueurs qui possèdent déjà Sonic Origins pourront acheter le pack d’extension Sonic Origins Plus.

Fonctionnalités principales :

Classique, redéfini Découvrez 4 titres Sonic classiques : Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD en haute définition, avec une identité graphique améliorée, des animations inédites et des améliorations pour la génération actuelle.

Modes Classique et Anniversaire Choisissez de tourbillonner au travers des zones en mode Classique avec la résolution originale et des vies limitées, ou en mode Anniversaire avec des vies illimitées et une résolution plein écran retravaillée.

Nouveautés à déverrouiller Terminez des missions et débloquez le mode miroir, de nouveaux niveaux, défis, contenus bonus, un lecteur de musique, des séquences animées, des niveaux spéciaux et plus !

Édition physique premium Obtenez un artbook de 20 pages d’illustrations classiques et une jaquette réversible qui rend hommage au Sonic classique des années 90.

Jeux Game Gear Profitez de 12 classiques de Sonic sortis sur Game Gear, notamment Sonic Drift 2, Sonic Spinball et Tails Adventure !

Nouveaux personnages jouables Jouez avec Sonic, Tails, Knuckles ou – pour la toute première fois – Amy Rose dans Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD !

Pack tout-en-un Sonic Origins Plus inclut le pack Classic Music et le pack Premium Fun proposant des missions extrêmes, le mode miroir, des bordures d’écran bonus, de nouvelles animations de personnages dans les menus, des musiques d’autres jeux Sonic et bien plus encore !