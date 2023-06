Alors là, faut oser.

SEGA a précédemment annoncé que Sonic Superstars, un nouveau jeu Sonic en 2D, arriverait sur Nintendo Switch à l’automne 2023. De nombreux détaillants ont mis à jour leurs précommandes pour Sonic Superstars aujourd’hui et il se trouve qu’ils partagent tous la même date: de nombreux revendeurs indiquent désormais une date de sortie fixée au 17 octobre 2023. Cette date n’est pas confirmée par SEGA pour le moment.

Il est intéressant de noter que c’est la même semaine d’octobre que Super Mario Bros. Wonder et le Spider-Man 2 d’Insomniac devraient être lancés. Il sera intéressant de voir si SEGA se sent suffisamment confiant pour sortir son nouveau jeu Sonic au cours de cette semaine particulièrement riche en grosse sortie.

Dans Sonic Superstars, vous partirez à l’aventure dans les îles mystiques de Northstar dans une toute nouvelle version du jeu d’action et de plateforme 2D classique de Sonic. Incarnez Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose et exploitez les nouveaux pouvoirs d’Émeraude pour vous déplacer et attaquer de manière dynamique. Naviguez dans des environnements magnifiques et inédits en solo ou avec jusqu’à trois autres joueurs et empêchez le Dr. Eggman, Fang et un nouvel adversaire mystérieux de transformer les animaux géants des îles en Badniks avant qu’il ne soit trop tard !

Une nouvelle version d’un classique : Le jeu d’action à défilement latéral en 2D de Sonic que vous connaissez et aimez, réimaginé avec des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités, un tout nouveau décor et de nouvelles façons de jouer ! Vous n’avez jamais joué à un Sonic classique comme celui-ci !