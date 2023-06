Lors du Nintendo Direct japonais de cette semaine, Konami a révélé que Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Momotaro Dentetsu : The Earth Spins With Hope) sortira sur Nintendo Switch au Japon le 16 novembre 2023 pour 6 930 yens. Les précommandes incluront en bonus un code de téléchargement pour le jeu Super Momotaro Dentetsu II sur Super Famicom.

Momotaro Dentetsu : The Earth Spins With Hope, réalisé et conçu par Shoji Masuda et produit par Akira Sakuma, est une nouvelle version de l’expérience Momotaro Dentetsu.

Momotaro Dentetsu : The Earth Spins With Hope proposera pour la première fois dans la série une carte sphérique. Plutôt qu’une surface plane comme dans les jeux précédents, la carte du monde se présente sous la forme d’un globe, ce qui permet aux joueurs de profiter du jeu en ayant une vision tridimensionnelle de l’emplacement et de la distance entre les pays et les régions.

Momotaro Dentetsu est une série de jeux de société qui a débuté en 1988 et qui fêtera son 35e anniversaire cette année. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! lancé en 2020 sous la direction générale du créateur de la série, Akira Sakuma, a connu un grand succès et s’est vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires. Momotaro Dentetsu World : Chikyuu wa Kibou de Mawatteru ! réalisé et conçu par Shoji Masuda et produit par Akira Sakuma, est une nouvelle version de l’expérience Momotaro Dentetsu.

Momotaro Dentetsu est une série de jeux vidéo populaire au Japon, développée et éditée par Konami. Le premier jeu de la série est sorti en 1987 sur la console Famicom, et depuis lors, de nombreux jeux ont été publiés sur différentes plateformes.

La série Momotaro Dentetsu est un jeu de société virtuel qui se déroule dans un monde inspiré par le folklore japonais. Le joueur incarne un personnage et parcourt un plateau de jeu, similaire à un jeu de Monopoly, en essayant d’amasser la plus grande fortune possible. Les joueurs peuvent acheter des propriétés, gérer leurs investissements, collecter des cartes spéciales et interagir avec d’autres personnages du jeu.

Ce qui distingue Momotaro Dentetsu des autres jeux de société virtuels, c’est son aspect fortement axé sur la narration et les interactions entre les personnages. Chaque jeu de la série a son propre scénario et des événements uniques qui se produisent tout au long du parcours. Les personnages sont souvent basés sur des personnages mythiques ou historiques japonais, ajoutant une saveur culturelle à l’expérience de jeu.

La série Momotaro Dentetsu a rencontré un succès considérable au Japon, avec des millions d’exemplaires vendus. Elle est particulièrement appréciée pour son gameplay convivial et accessible, qui peut être apprécié par les joueurs de tous âges. Certains jeux de la série ont été traduits en anglais et publiés dans d’autres régions asiatiques, mais ils n’ont pas connu le même niveau de popularité à l’échelle internationale.

Le dernier opus, sur Nintendo Switch, était un pari de Konami qui n’avait plus aucun espoir pour la série et cet opus était un petit projet sans ambition. Contre toute attente, le jeu a cartonné et il est devenu l’une des meilleures ventes de l’année au Japon en 2020 (année covid) avec 3,5 millions d’exemplaires vendus. Ce qui a relancé les ambitions de Konami autour de la série.