Air Twister est sorti précédemment sur Apple Arcade, mais il fait maintenant le saut sur différentes plateformes, y compris la Nintendo Switch. Sa sortie est prévue pour le 10 novembre 2023. Air Twister, un jeu de tir sans fin fantastique, a été réalisé à l’origine par Ys Net et Yu Suzuki. Le jeu a pour l’instant été confirmé pour une sortie physique et numérique au Japon. Et, pour le moment, c’est uniquement au Japon que nous aurons droit à une version physique.

Yu Suzuki est un célèbre concepteur de jeux vidéo japonais. Né le 10 juin 1958 à Kamaishi, au Japon, Suzuki est surtout connu pour son travail en tant que directeur, producteur et designer de jeux au sein de la société de développement de jeux vidéo SEGA.

Yu Suzuki est considéré comme un pionnier et une figure emblématique de l’industrie du jeu vidéo. Il a créé plusieurs franchises de jeux à succès, notamment la série de jeux de combat « Virtua Fighter » et la série de jeux d’arcade « Hang-On » et « Out Run ». Il est également connu pour son travail sur des titres légendaires tels que « Shenmue », un jeu d’aventure en monde ouvert acclamé par la critique et considéré comme l’un des jeux les plus coûteux de son époque.

Suzuki est réputé pour sa vision innovante, sa volonté de repousser les limites technologiques et son engagement envers la qualité et l’expérience immersive des joueurs. Il a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière pour sa contribution à l’industrie du jeu vidéo. En 2003, il a été intronisé au Academy of Interactive Arts and Sciences’ Hall of Fame, qui honore les personnalités les plus influentes de l’industrie.

Ys Net est une société de développement de jeux vidéo fondée par le célèbre concepteur de jeux Yu Suzuki. Le nom « Ys Net » fait référence au surnom de Yu Suzuki, « Ys », qui lui a été donné par ses collègues.

La société Ys Net a été créée en 2008, peu après le départ de Suzuki de SEGA. Son objectif principal était de permettre à Suzuki de poursuivre son travail sur la série de jeux « Shenmue » et de concrétiser sa vision pour la suite de cette franchise bien-aimée.

Depuis sa création, Ys Net s’est concentrée sur le développement du jeu « Shenmue III », la suite tant attendue de la série « Shenmue ». Le développement de « Shenmue III » a été rendu possible grâce à une campagne de financement participatif réussie sur Kickstarter, où les fans ont pu contribuer financièrement au projet.

Ys Net a travaillé en collaboration avec d’autres studios de développement et partenaires pour réaliser « Shenmue III », qui est sorti en novembre 2019 sur PlayStation 4 et PC. Le jeu a été salué par les fans de la série, bien qu’il ait également suscité des débats et des critiques.