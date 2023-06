Nintendo a récemment rendu publique la retranscription des questions-réponses de sa récente réunion avec les actionnaires. Cette divulgation a révélé une information intéressante concernant la prochaine console de Nintendo.

Comme l’a souligné Genk, un utilisateur de Twitter, Nintendo prévoit de continuer à utiliser le même système de compte Nintendo sur sa future plateforme. Cette décision, bien que prévisible, a le mérite d’être officiellement confirmée. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, est convaincu que le maintien du système de compte actuel facilitera une transition fluide vers la prochaine génération de console, quelles que soient ses caractéristiques.

Nintendo President Shuntaro Furukawa says they plan to make a smooth transition for customers from Nintendo Switch to the next-generation console by using the Nintendo Account!

– There are currently 290 million Nintendo Accounts across console & mobile.https://t.co/Y9O8vmeySz pic.twitter.com/OrIYQ1K5XU

— Genki✨ (@Genki_JPN) June 27, 2023