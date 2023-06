Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 27 juin 2023 : Marvelous Europe et Just For Games ont la joie d’annoncer que STORY OF SEASONS: A Wonderful Life est maintenant disponible en édition physique Standard et Limitée sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life est une version moderne et réimaginée de l’opus préféré des fans de la licence STORY OF SEASONS, ajoutant des visuels modernes et des mises à jour de design au jeu pour améliorer l’expérience des fans de longue date tout en accueillant les nouveaux joueurs dans le populaire genre de la simulation de vie et d’agriculture.

Découvrez le trailer de lancement :

« Ce fut un honneur de travailler sur cette réimagination d’un classique aussi aimé que STORY OF SEASONS : A Wonderful Life« , a déclaré Rika Hoshina, directrice de STORY OF SEASONS : A Wonderful Life. « Tous les membres de l’équipe de développement ont mis tout leur cœur à recréer la magie qui a charmé tant d’entre nous lors de la sortie du jeu d’origine. Nous espérons que les fans de STORY OF SEASONS du monde entier, anciens et nouveaux, apprécieront leur séjour dans la Vallée Oubliée, où tout le monde est le bienvenu.«

STORY OF SEASONS : A Wonderful Life amène les joueurs à la Vallée Oubliée, une communauté tranquille où ils pourront prendre racine, commencer leur nouvelle vie insouciante en cultivant des plantes et en élevant des animaux, et tisser un récit qui s’étendra sur plusieurs générations. Les joueurs donneront vie à la terre, trouveront l’amour parmi les habitants accueillants de la ville et se forgeront des souvenirs inoubliables en fondant leur propre famille.

Ce remake d’une histoire inoubliable d’amitié, de famille et de floraison rurale introduit une pléthore de nouveaux événements, des festivals améliorés, une corne d’abondance de récoltes inédites et encore plus de recettes à cuisiner. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans la Vallée Oubliée, tandis que les nouveaux venus découvriront les joies de la vie à la ferme et les personnages extraordinaires qui font l’éclat de la série.