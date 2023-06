Un nouveau Pokémon arrive à Pokémon Unite, et cette fois, il s’agit du légendaire type psychique Mewtwo !

L’annonce de Mewtwo mentionne également ses deux formes Mega, Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y, mais nous n’avons aucune information sur le style de jeu de Mewtwo. Les débuts de Mewtwo n’auront lieu que dans quelques semaines, juste à temps pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu. Vous pouvez vous attendre à voir exactement comment ils jouent lorsque la mise à jour sera lancée le 21 juillet 2023.

The Legendary Pokémon Mewtwo is coming to #PokemonUNITE on July 21! #UNITE2ndAnniversary pic.twitter.com/TmpTxebZHP

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) June 29, 2023