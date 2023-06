Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 19 au 25 juin 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Ça devait être la sortie majeure de l’année, le renouveau de la série Final Fantasy, eh bien, c’est compliqué. Avec 336.000 ventes, Final Fantasy XVI fait beaucoup beaucoup moins que Final Fantasy XV, ou encore Final Fantasy VII Remake. C’est une catastrophe. Les experts du marché nippon estiment que les difficultés rencontrées par le jeu, au Japon, et la PS5, s’expliquent par le déclin de la marque Sony/FF et la nouvelle orientation de la série.

Pour le plaisir, voici les premières semaines des gros derniers JRPG au Japon :

Dragon Quest XI – 950.338 Final Fantasy XV – 716.649 Final Fantasy VII Remake – 702.853 Kingdom Hearts III – 640.406 Dragon Quest Heroes – 566.569 Dragon Quest Heroes II – 381.928 Persona 5 – 344.854 Final Fantasy XVI – 336.027 Tales of Arise – 201.798 Persona 5 Royal – 201.448

Sans rire, Pikmin 4 risque de plus se vendre cette année que FF16, on vit donc dans ce monde.

Top Jeux

01./00. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) – 336.027 / NEW

02./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 25.155 / 1.697.225 (-19%)

03./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.066 / 5.344.544 (+8%)

04./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.166 / 3.171.606 (+7%)

05./04. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.156 / 1.107.323 (+11%)

06./08. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 4.901 / 5.058.457 (+12%)

07./09. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.597 / 4.043.435 (+7%)

08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.282 / 5.219.828 (-1%)

09./13. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 4.231 / 3.405.063 (+19%)

10./11. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.531 / 2.216.142 (-10%)

Top hardware

Même avec la plus grosse cartouche possible, l’exclusivité de FF16 sur Ps5, la console n’arrive pas à dépasser la Nintendo Switch qui pourtant ne propose aucun nouveau jeu cette semaine, mais dépasse allègrement les 100k. Bon, la Ps5 profite quand même d’un sacré boost, mais la déception doit être bien présente dans les bureaux de Sony.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 105.990 | 81.408 | 56.549 | 1.942.366 | 2.197.857 | 29.666.413 | | PS5 # | 85.385 | 51.251 | 9.181 | 1.425.794 | 479.849 | 3.803.183 | | XBS # | 8.727 | 12.978 | 8.915 | 71.353 | 119.316 | 469.748 | | PS4 # | 2.427 | 1.340 | 17 | 37.331 | 497 | 9.455.098 | | 3DS # | 33 | 47 | 141 | 2.103 | 7.937 | 24.600.000 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 202.562 | 147.024 | 74.803 | 3.478.947 | 2.805.456 | 69.186.256 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 71.415 | 46.830 | 7.257 | 1.213.655 | 429.926 | 3.273.600 | | PS5DE | 13.970 | 4.421 | 1.924 | 212.139 | 49.923 | 529.583 | | XBS X | 279 | 6.458 | 4.881 | 29.378 | 40.573 | 201.789 | | XBS S | 8.448 | 6.520 | 4.034 | 41.975 | 78.743 | 267.959 | |NSWOLED| 66.375 | 50.094 | 28.267 | 1.329.154 | 1.155.295 | 4.901.166 | | NSW L | 18.674 | 14.141 | 9.193 | 263.688 | 360.304 | 5.367.382 | | NSW | 20.941 | 17.173 | 19.089 | 349.524 | 682.258 | 19.397.865 | | PS4 | 2.427 | 1.340 | 17 | 37.331 | 497 | 7.879.375 | |n-2DSLL| 33 | 47 | 141 | 2.103 | 7.937 | 1.205.055 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+