L’individu responsable des récentes fuites concernant Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica a utilisé son compte Twitter pour discuter du très attendu Persona 6 d’Atlus.

Le jeu n’a pas encore été officiellement annoncé.

Selon cette personne, Persona 6 est développé par une équipe entièrement nouvelle, ce qui devrait favoriser l’innovation. Une grande partie de l’équipe travaillant sur Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload participe également au développement de Persona 6. Il a par ailleurs mentionné que Persona 6 introduit une nouvelle structure de développement chez Atlus, qui a commencé avec Persona 3 Reload. Le nom de code interne actuel de Persona 6 chez Atlus est « Carbon », et il estime que les fans de Persona n’auront pas à attendre trop longtemps pour y jouer, malgré le projet récemment annoncé, Metaphor: ReFantazio. Il a conclu en affirmant qu’Atlus dévoilera officiellement Persona 6 au grand public l’année prochaine.

Atlus is using special codenames for projects lately, and one of the codenames for P6 is Carbon. — みどり (@MbKKssTBhz5) June 30, 2023

La série de jeux Persona, développée et éditée par Atlus, est l’une des franchises les plus populaires et acclamées dans le genre du jeu de rôle (RPG). Avec son mélange unique d’éléments de simulation de vie, de combats stratégiques et d’histoires captivantes, Persona a réussi à captiver les joueurs du monde entier. Dans ce dossier, nous allons explorer les origines de la série et examiner chaque opus majeur qui a contribué à son succès.

Persona trouve ses racines dans une autre série de jeux d’Atlus appelée « Shin Megami Tensei ». Cette série de RPG japonaise, débutée en 1987, se caractérise par des thèmes sombres, des démons et une exploration du bien et du mal. Le premier jeu Persona, intitulé « Revelations: Persona », a été publié en 1996 sur PlayStation au Japon et a été largement inspiré par les éléments de Shin Megami Tensei.

Les premiers jeux Persona étaient relativement simples par rapport à ce que la série est devenue. Cependant, ils présentaient déjà des éléments distinctifs tels que l’utilisation des « Personas », des entités représentant les aspects cachés de la psyché des personnages. Au fil du temps, le concept de Persona a évolué et s’est approfondi, incorporant des éléments de simulation sociale, de relations interpersonnelles et de construction de liens.

Le premier opus, Revelations: Persona, suit un groupe d’adolescents qui découvrent leurs capacités spéciales pour invoquer des Personas et doivent affronter des forces maléfiques menaçant leur ville. Le jeu est centré sur l’exploration de donjons et la gestion de la vie quotidienne des personnages.

La deuxième partie de la série, Persona 2, est composée de deux jeux : Persona 2: Innocent Sin et Persona 2: Eternal Punishment. Ils se déroulent dans le même univers et partagent des personnages, mais l’intrigue diffère. Le système de négociation avec les démons et la possibilité de fusionner des Personas ont été développés davantage.

Persona 3 marque un tournant majeur pour la série. Les joueurs incarnent un protagoniste qui rejoint un groupe de lycéens spéciaux capables de se transformer en Persona. Le jeu introduit le système « Social Link » où les interactions sociales et les liens affectifs jouent un rôle crucial dans la progression du personnage. Persona 3 est salué pour son ambiance sombre et sa narration mature.

Persona 4 se déroule dans une petite ville rurale et suit un groupe d’adolescents enquêtant sur une série de meurtres mystérieux. Le jeu se concentre sur l’exploration des liens sociaux et des donjons, tout en abordant des thèmes tels que l’identité et la vérité. Persona 4 a été acclamé pour ses personnages attachants et son intrigue captivante.

Persona 5 se déroule dans un environnement urbain moderne et suit un groupe de voleurs masqués qui utilisent leurs Personas pour lutter contre l’injustice sociale. Le jeu met l’accent sur la corruption, les abus de pouvoir et la rébellion. Avec son style visuel distinctif et son gameplay raffiné, Persona 5 a remporté un immense succès critique et commercial.

La série est aussi connue pour ces jeux spin-off. Les spin-offs de la série de jeux Persona ont élargi l’univers de Persona au-delà des jeux principaux, offrant aux fans de nouvelles expériences et perspectives.

Persona Q: Shadow of the Labyrinth (2014) : Persona Q: Shadow of the Labyrinth est un jeu de rôle stratégique sorti sur Nintendo 3DS. Il fusionne les personnages de Persona 3 et Persona 4 dans une aventure de style dungeon crawler. Le jeu propose un système de combat au tour par tour et met l’accent sur l’exploration de labyrinthes remplis d’énigmes et de pièges. Persona 4 Arena (2012) et Persona 4 Arena Ultimax (2013) : Persona 4 Arena et sa suite Ultimax sont des jeux de combat développés en collaboration avec Arc System Works, les créateurs de la célèbre série de jeux de combat Guilty Gear. Ils réunissent les personnages de Persona 3 et Persona 4 dans des combats intenses. Les jeux proposent des mécaniques de jeu de combat accessibles aux débutants tout en offrant des profondeurs stratégiques pour les joueurs chevronnés. Persona 4: Dancing All Night (2015) : Persona 4: Dancing All Night est un jeu de rythme centré sur les personnages de Persona 4. Les joueurs participent à des séances de danse en rythme avec des musiques emblématiques de la série Persona. Le jeu offre également une histoire basée sur les personnages, explorant les événements survenus après Persona 4. Persona 5: Dancing in Starlight (2018) et Persona 3: Dancing in Moonlight (2018) : Ces deux jeux de rythme, Persona 5: Dancing in Starlight et Persona 3: Dancing in Moonlight, font suite à Persona 4: Dancing All Night. Ils mettent en vedette les personnages de Persona 5 et Persona 3, respectivement, dans des sessions de danse entraînantes. Les jeux proposent une large sélection de chansons tirées de la bande originale de chaque jeu, ainsi que des costumes et des scénarios uniques pour chaque personnage. Persona Q2: New Cinema Labyrinth (2018) : Persona Q2: New Cinema Labyrinth est la suite de Persona Q: Shadow of the Labyrinth. Il rassemble les personnages de Persona 3, Persona 4 et Persona 5 dans une aventure de style dungeon crawler. Le jeu introduit de nouveaux labyrinthes basés sur des films, ainsi que des interactions entre les personnages des différents jeux. Persona 5 Strikers (2020) : Persona 5 Strikers est un spin-off d’action-rpg qui combine les éléments de combat de Persona 5 avec des mécaniques de jeu de hack and slash. Il propose une histoire inédite où les personnages de Persona 5 partent en tournée pour résoudre de nouveaux mystères. Le jeu mélange habilement des séquences de combat palpitantes avec des éléments de simulation sociale.