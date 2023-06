Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 30 juin 2023 – GameMill Entertainment et Just For Games sont heureux d’annoncer qu’un tout nouveau jeu issu de la licence Avatar : Le Dernier Maître de l’Air verra le jour cette année !

L’eau, la terre, le feu, l’air… ces éléments sont à votre disposition dans Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance, qui sera disponible en édition physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One / Series X et Nintendo Switch dès le 22 septembre 2023.

Vivez l’aventure épique de la série Nickelodeon primée Avatar : Le dernier maître de l’air en rejoignant Aang dans son périple pour maîtriser les éléments dans ce jeu d’action-aventure solo et coopératif développé par Bamtang Games.

À propos de Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance : La Team Avatar est de retour dans ce jeu d’action-aventure ! Revivez l’aventure épique de la série originale Avatar : Le Dernier Maître de l’Air en incarnant Aang et ses amis et maîtrisez les éléments, explorez les lieux les plus uniques de la série, résolvez des énigmes environnementales difficiles et vivez les moments les plus touchants de l’histoire d’Aang. Jouez en solo ou avec un ami grâce au mode coopératif unique du jeu à deux joueurs.

Caractéristiques principales : Explorez le monde d’Avatar et voyagez à travers les 4 nations à travers une aventure de 18 chapitres en coopération pour 1 à 2 joueurs.

Embrassez votre destin et terminez l’aventure originale d’Aang ; rejouez chaque chapitre chaque fois que vous voudrez revivre vos moments préférés de la série.

Incarnez neuf personnages emblématiques dont Aang, Toph, Sokka et Katara.

Déverrouillez les mystères et résolvez des énigmes difficiles en utilisant la maîtrise et les capacités uniques de l’eau, de la terre, du feu et de l’air ; améliorez vos capacités tout au long de l’histoire pour libérer tout le potentiel de l’Avatar.

Rétablissez l’équilibre du monde en défendant votre groupe contre les forces adverses à l’aide d’un mélange de combos complexes basés sur la maîtrise pour infliger des dégâts aux soldats de la Nation du Feu et à divers autres adversaires.

Canalisez votre intelligence à travers un mélange de combats et d’énigmes uniques pour éliminer les boss clés qui vous empêchent de terminer votre quête.

Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance sera disponible en version physique sur Nintendo Switch, Xbox One / Series X, Playstation 4 et Playstation 5 le 22 septembre 2023.