Ghost Trick : Détective Fantôme revient aujourd’hui hanter dans sa meilleure version les enquêteurs les plus blasés, sur toutes les plateformes actuelles. Une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir l’autre chef d’œuvre de Shu Takumi, directeur de la saga culte Ace Attorney.

Même un trépas brutal, tout aussi inattendu qu’inexpliqué, ne saurait arrêter l’aventure des joueurs de Ghost Trick : Détective Fantôme. Celui-ci marque même le début de leurs investigations surnaturelles dans la « peau » du fantôme de Sissel, héros malgré lui de cette journée de sursis que le destin lui laisse pour découvrir le mystère lié à son propre décès.

Il a beau reposer sans vie sur le béton glacial, Sissel n’est pourtant pas dénué de capacités d’action, limitées certes, mais tout à fait hors du commun (posséder et activer les objets proches de lui, revenir dans le temps). Et il devra composer avec pour protéger ses alliés d’un destin funeste et découvrir qui et pourquoi quelqu’un l’a éliminé.

Cet incontournable de la Nintendo DS ressuscite aujourd’hui, plus vivace que jamais, sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) et bénéficie de différentes améliorations de qualité et de contenu :

Un meilleur rendu visuel : le jeu est désormais en 1080p/60fps.

: le jeu est désormais en 1080p/60fps. Une interface utilisateur optimisée : pour les manettes et écrans tactiles (sur les plateformes en possédant).

: pour les manettes et écrans tactiles (sur les plateformes en possédant). Diverses traductions : Le jeu est jouable dans 9 langues, dont trois nouvelles (Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois simplifié et Chinois traditionnel).

: Le jeu est jouable dans 9 langues, dont trois nouvelles (Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois simplifié et Chinois traditionnel). De nouveaux défis : De nouveaux trophées peuvent être obtenus en terminant différents niveaux du jeu, ainsi que des puzzle-fantômes inédits sur consoles.

: De nouveaux trophées peuvent être obtenus en terminant différents niveaux du jeu, ainsi que des puzzle-fantômes inédits sur consoles. Musiques et illustrations : Dans le menu Extras, les joueurs peuvent désormais accéder à une collection de morceaux de musique réarrangées, ainsi qu’à des illustrations inédites.

A noter qu’une démo jouable gratuite du début du jeu est disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) et sa sauvegarde est très simplement transférable dans le jeu final pour ne pas avoir la nécessité de recommencer le jeu du début.

Ghost Trick : Détective Fantôme est un jeu d’aventure et d’enquête disponible en version dématérialisée depuis le 30 juin 2023 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam).