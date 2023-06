Parcourez des scénarios oniriques et explorez l’esprit de Henry pour découvrir pourquoi sa fille Enid a disparu de sa vie.

Barcelone, Espagne – 30 juin 2023. L’éditeur de jeux vidéo SelectaPlay et Calathea Game Studio ont annoncé aujourd’hui la sortie d’Inner Ashes, une aventure à la première personne qui explore les méandres de l’esprit humain. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC via les stores onlines pour 14,99€, avec une remise de lancement temporaire de 10 % sur PC, le Nintendo eShop et le PS Store (uniquement pour les abonnés PS Plus).

Inner Ashes est une aventure unique et déchirante à la première personne, qui raconte l’histoire touchante entre un père et sa fille. Aidez Henry à retrouver ses souvenirs et à élucider les mystères de la disparition d’Enid. Dans chaque scénario, les joueurs exploreront l’esprit de Henry, représenté par plusieurs îles mystérieuses.

Le studio a travaillé aux côtés de professionnels pour la création de mécanismes de jeu basés sur des expériences réelles, en intégrant des éléments utilisés pour aider les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à atténuer leurs symptômes. Inner Ashes permettra aux joueurs de vivre la vie quotidienne d’un patient atteint d’Alzheimer et de faire face à ses luttes quotidiennes.

Résolvez des tangram pour stimuler la mémoire de Henry et lui permettre de débloquer des souvenirs clés de sa vie avec sa fille Enid.

Utilisez des post-it pour aider Henry à reconnaître des objets, réapprendre comment les utiliser et débloquer des souvenirs.