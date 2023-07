Idea Factory a fait un certain nombre de nouvelles annonces à l’Anime Expo 2023, notamment la version Switch de Neptunia Game Maker R:Evolution.

Si Neptunia Game Maker R:Evolution a déjà été annoncé sur Nintendo Switch, c’est la première fois que nous entendons parler de localisation. Il sera disponible en 2024. Sont également prévus My Next Life as a Villainess : All Routes Lead to Doom ! – Pirates of the Disturbance (prévu pour l’hiver 2023) et Sympathy Kiss (prévu pour début 2024).

Neptunia Game Maker R:Evolution

Le prochain épisode de la série Neptunia est arrivé ! Le but de ce jeu est de reconstruire et de gérer une société de jeu ! Construisez votre entreprise et transformez-la en une grande société ! Cette dernière entrée dans le monde de Neptunia est meilleure que jamais ! Le système de combat a été étendu et permet désormais de jouer à 4, les donjons peuvent être explorés à bord d’une moto à grande vitesse et le mode photo vous permettra de vous exprimer à travers des créations amusantes de type manga !

« Hyperdimension Neptunia » est une franchise de jeux de rôle japonais développée par Idea Factory et Compile Heart. La série met en scène des personnages qui représentent des consoles de jeux vidéo et des sociétés de jeux, dans un monde appelé Gamindustri.

Dans la série, les personnages principaux sont des déesses qui gouvernent chacune des quatre nations de Gamindustri : Neptune (représentant Sega Neptune), Noire (représentant PlayStation), Blanc (représentant Wii) et Vert (représentant Xbox). Les jeux combinent des éléments de jeu de rôle traditionnel avec des parodies et des références à l’industrie du jeu vidéo.

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates of the Disturbance

Basé sur la série populaire de light novel, manga et anime, My Next Life as a Villainess : All Routes Lead to Doom ! – Pirates of the Disturbance – arrive physiquement et numériquement en Amérique du Nord et en Europe sur la Nintendo Switch™ cet hiver – avec deux nouveaux personnages : Rozy Lind et Silva !

Catarina Claes est une jeune femme née dans une famille de la noblesse qui a un souvenir de sa vie passée en tant que lycéenne. Elle a été réincarnée en méchante dans un jeu otome appelé Fortune Lover. L’exil ou la mort étaient les seules choses qui l’attendaient dans ce nouveau monde. Cependant, elle a réussi à échapper à ces extrémités et a réussi à passer l’année jusqu’aux vacances de printemps.

Le destin a voulu que Catarina et son frère adoptif, Keith, embarquent à bord d’un paquebot de luxe ultramoderne, le Vinculum, pour son voyage inaugural pendant leur absence de l’académie. Une fois à bord du navire, elle se rendit compte que ses amis étaient également présents pour ce qui devait être un luxueux voyage en mer.

Les choses changent rapidement lorsqu’ils sont attaqués par des pirates qui s’emparent du Vinculum et prennent tous les passagers en otage. Cette tournure des événements semble familière à Catarina, et elle commence à se rappeler qu’il s’agit de l’intrigue d’un fanbook de l’Amant de Fortune. Cela pourrait-il signifier qu’elle vit une résurrection d’une fin funeste en boîte ? Catarina et ses amis pourront-ils retourner à Sorcier sains et saufs ? Le rideau se lève sur un nouveau rebondissement de cette comédie romantique à l’issue funeste !

« My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates of the Disturbance » est un jeu vidéo basé sur la série de light novels japonais « My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! » (connu par ailleurs sous le nom « Otome Game no Hametsu Flag Shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta… »).

La série de light novels a été écrite par Satoru Yamaguchi et illustrée par Nami Hidaka. Elle a ensuite été adaptée en anime et en plusieurs jeux vidéo. Le jeu « My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates of the Disturbance » est l’un de ces jeux basés sur la série.

Dans ce jeu, les joueurs incarnent le personnage principal, Catarina Claes, qui se retrouve réincarnée en tant que méchante dans un monde inspiré des jeux otome, où elle est destinée à rencontrer un destin tragique. Le but du jeu est d’aider Catarina à éviter ces destins funestes en prenant des décisions stratégiques et en interagissant avec les autres personnages.

« Pirates of the Disturbance » est une extension ou un DLC (contenu téléchargeable) pour le jeu principal, qui ajoute de nouvelles histoires, des personnages et des événements à l’expérience de jeu existante.

Il est important de noter que les informations que je vous ai fournies sont basées sur ma connaissance jusqu’en septembre 2021, et il est possible que des développements supplémentaires aient eu lieu depuis lors. Je vous suggère de consulter des sources spécialisées dans les jeux vidéo ou de contacter les développeurs du jeu pour obtenir les informations les plus récentes sur « My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates of the Disturbance ».

Sympathy Kiss

Il y a environ un an qu’Akari Amasawa a commencé son nouveau travail de designer chez Estario, un fabricant d’applications mobiles. Si elle ne déteste pas son travail, il ne la passionne pas non plus. Après son évaluation annuelle, elle a l’opportunité de rejoindre l’équipe d’Estarci.

Estarci, l’application éponyme de l’entreprise, est une application d’actualités qui a fait grand bruit lors de son lancement, mais qui s’est depuis laissée distancer par des applications concurrentes, y compris des applications gérées par Estario elle-même. La direction a décidé de donner une dernière chance à l’application avant de la fermer définitivement, et Akari et tous ses nouveaux collègues devront tout donner pour sauver l’application du couperet.

Akari trouvera-t-elle le grand amour ? Trouvera-t-elle ce qu’elle veut faire dans la vie ? L’application sera-t-elle fermée ? Et si Akari a eu cette opportunité, c’est parce que l’entreprise cherchait une excuse pour la licencier !

Les affaires et le plaisir se mélangent dans Sympathy Kiss, une romance de bureau palpitante et un drame de la vie quotidienne !