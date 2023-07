Lors d’un panel à l’Anime Expo aujourd’hui, Bandai Namco a dévoilé Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch » prochainement « .

Jujutsu Kaisen arrivera via cette sortie pour la première fois sur une console de jeu. Il sera basé sur le manga populaire qui a débuté en 2018.

Jujutsu Kaisen : Cursed Clash est un jeu de combat 2v2 dans lequel vous et votre partenaire visez les sommets en maîtrisant les techniques maudites des sorciers Jujutsu, notamment Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et Satoru Gojo. Les joueurs peuvent choisir leurs propres équipes, chacune étant capable d’exécuter un large éventail d’attaques et de combos en équipe. Les différentes combinaisons de personnages ont des synergies et des dynamiques de puissance uniques. Après avoir terminé un combat, les joueurs augmentent le niveau de puissance de leur combattant, débloquant ainsi des attaques plus puissantes au fur et à mesure de leur progression.

Le jeu permet aux fans de revivre l’histoire originale, dans laquelle le protagoniste Yuji Itadori et un groupe de personnages défendent l’humanité contre des monstres connus sous le nom de Malédictions dans le Japon d’aujourd’hui. Le jeu présente des graphismes inspirés de l’esthétique distincte de la série, avec une sélection de plus de quinze combattants favoris, de l’action intense et des animations explosives. Misaki Kai, producteur chez Bandai Namco Entertainment Inc, a déclaré à propos de l’annonce d’aujourd’hui : « Avec son scénario unique et captivant et son accent sur l’action intense, Jujutsu Kaisen est l’anime parfait pour faire le saut dans les jeux vidéo. Jujutsu Kaisen : Cursed Clash reste fidèle à sa source et emmène les joueurs dans l’univers de cet anime pour qu’ils vivent l’histoire et l’action par eux-mêmes. »

Jujutsu Kaisen est une série de manga et d’anime japonaise créée par Gege Akutami. Elle a été initialement publiée en 2018 et est devenue rapidement populaire auprès des fans d’anime et de manga du monde entier. L’adaptation en anime a été diffusée à partir d’octobre 2020.

L’histoire de Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où les créatures surnaturelles appelées « maudites » existent. Ces maudits sont des entités maléfiques issues des émotions négatives des humains. Les protagonistes principaux sont des étudiants de l’école de jujutsu, une organisation secrète chargée de combattre et d’exorciser les maudits pour protéger l’humanité. Le personnage principal, Yuji Itadori, est un lycéen ordinaire doté d’une grande force physique. Lorsqu’il se retrouve impliqué dans un incident lié à un objet maudit très puissant, il ingère accidentellement l’objet pour éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains. Cela fait de lui l’hôte d’une entité maudite puissante, Ryomen Sukuna, un ancien sorcier maudit légendaire.

Dans le but de sauver Yuji et de neutraliser la menace de Sukuna, il est recruté par l’école de jujutsu et devient un étudiant en jujutsu. Il rejoint une équipe composée de sorciers talentueux, dont Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et d’autres, sous la tutelle du professeur Satoru Gojo, un puissant sorcier. Au fil de l’histoire, Yuji et ses camarades de classe se retrouvent confrontés à de nombreux maudits dangereux et doivent utiliser leurs compétences en jujutsu pour les combattre. La série explore également les thèmes de l’amitié, de la responsabilité et des sacrifices nécessaires pour protéger les autres.

Le système de combat de Jujutsu Kaisen repose sur l’utilisation de techniques de jujutsu, qui sont des sorts et des pouvoirs basés sur la manipulation de l’énergie maudite. Chaque sorcier possède ses propres capacités spéciales et utilise des malédictions pour affronter les maudits. Outre l’action et les combats intenses, la série aborde également des questions plus profondes, notamment la nature de la malédiction et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages. Les relations entre les personnages sont par ailleurs développées, créant des moments émotionnels et des arcs narratifs captivants.

Jujutsu Kaisen a reçu un accueil très favorable de la part des fans et de la critique, saluant son animation fluide, son style artistique distinctif et ses personnages bien développés. La série a été saluée pour son habileté à mêler habilement l’action, l’humour et le drame, ce qui en fait un titre populaire parmi les amateurs de shonen.