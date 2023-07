Oyez moussaillons, prêts à prendre les voiles ? À voguer sur les eaux hostiles et éliminer les gredins qui se mettent sur votre route ? Alors Abandon Ship est fait pour vous ! Ce roguelike stratégique aux airs de FTL: Faster Than Light est développé par les britanniques de Fireblade Software et est sorti en 2019 sur PC. Il est disponible depuis le 28 juin 2023 sur la Nintendo Switch au prix de vingt-cinq euros. Une bonne raison pour partir à l’abordage ?

Un jeu pour voguer sur les mers…

Abandon Ship est un roguelike stratégique avec de légères notions de gestion et d’aventure. Dans plusieurs campagnes disponibles, vous êtes à la charge d’un navire et de son équipage et vous devez survivre dans un monde hostile.

Dans la campagne principale d’Abandon Ship, vous êtes un marin qui réussit à s’échapper de « La Secte », une organisation religieuse qui semble libérer des krakens pour régner sur le monde.

Vous fuyez avec quelques autres prisonniers qui feront partie de votre équipage. Chaque membre de votre équipage possède une spécialité. Il y a celui qui manie la barre comme un chef, celui qui recharge les canons bien plus vite que les autres, ou encore celui qui gère facilement les duels à l’épée.

Lors de votre fuite, vous réussissez à vous emparer d’un navire de La Secte. Ils vous poursuivent et réussissent à manœuvrer assez bien pour engager le combat. Ces affrontements navire contre navire constituent le cœur du gameplay d’Abandon Ship. Ils sont assez simples à comprendre et très addictifs.

Chaque combat se déroule de la même façon. Votre navire est constitué de plusieurs zones qui constituent plusieurs postes pour votre équipage. Il y a la barre, qui permet de se rapprocher ou de s’éloigner de l’adversaire, mais qui permet aussi, une fois chargée, de faire des manœuvres plus risquées. Vous pourrez notamment foncer sur le navire adverse pour lui provoquer des dégâts massifs, fuir, mais aussi cracher des flammes avec l’équipement nécessaire.

Il y a aussi les canons qui sont séparés en trois catégories. Il y a les canons classiques, pratiques pour abîmer les navires et l’équipage, les mortiers, qui peuvent lancer des bombes (incendiaires, empoisonnées, à retardement), et il y a des fusils / harpons qui ont des effets variés. Ils peuvent engluer l’adversaire, foudroyer des matelots, mais aussi faire des dégâts massifs à la voile. Il y a finalement une zone pour que votre équipage puisse se soigner.

Les canons fonctionnent comme la barre : ils sont chargés avec le temps. Vous aurez ensuite à choisir la zone du navire que vous souhaitez toucher. Ces choix sont déterminants pour le combat : préférez-vous concentrer les tirs sur une zone bien précise ou bien préférez-vous un chaos savamment orchestré ?

Votre équipage est certes assigné à un poste, mais il est loin d’être statique. Vous aurez à déplacer chacun des membres en fonction du déroulement du combat, car si vous infligez des dégâts à l’adversaire, ne vous attendez pas à ce que ces derniers restent les mains dans les poches.

Vous aurez souvent à délaisser un poste pour éteindre un incendie, réparer le mat, combler une fissure, vider l’eau des cales, ou même pour repêcher un ami tombé dans l’eau. Il y a aura aussi des « tests de collision » ou vous devez appuyer rapidement sur « B » pour éviter que votre équipage trébuche.

…Et pour couler quelques pirates

Il y a plusieurs « façons » de gagner un affrontement. Il y a la méthode brutale dans laquelle vous coulez le navire adverse. Cette méthode est expéditive, mais vous perdrez de précieux vivres au fond de la mer. Vous pouvez aussi vous rapprocher du navire adverse et l’aborder. En tuant l’équipage adverse, vous aurez tout le loisir de fouiller le navire pour récupérer des provisions. Il y a une troisième méthode, plus rare, où les ennemis abdiquent et où vous aurez le choix (ou non) de les gracier. Votre navire s’abîme après chaque combat. Si un de vos personnages perd toute sa vie, vous pourrez le ranimer, mais celui-ci obtiendra un trait négatif.

Notre navire se déplace sur des cartes avec des évènements générés aléatoirement. Vous pourrez aussi bien tomber sur une partie du monde régie par les pirates comme sur des évènements où vous devrez aider (ou non) des vaisseaux injustement attaqués.

Vous pourrez choisir la façon dont vous vous comportez en mer et cela influera sur votre taux de criminalité. Plus votre taux est haut, plus les gens vous seront hostiles. Ils vous attaqueront pour vous couler et récupérer la prime sur votre tête. Certains évènements auront aussi un impact dans le futur : en sauvant des inconnus, ces derniers pourront vous remercier plus tard avec de belles récompenses.

En plus de ces évènements, certaines cartes possèdent des ports maritimes. Vous pourrez réparer votre navire, l’améliorer, acheter de l’équipement, de nouveaux vaisseaux, recruter des marins, soigner votre équipage, mais aussi baisser votre taux de criminalité. Il faudra alors dépenser l’argent que vous avez durement gagné en combat.

Il y a encore bien plus de choses à découvrir dans Abandon Ship. Le jeu possède un gameplay complet et franchement addictif. Guidés par des missions de quête, nous avons pris un énorme plaisir à voguer sur les flots pour découvrir les secrets de La Secte. Même si le scénario est léger, il reste sympathique pour découvrir le jeu.

Très complet mais un peu répétitif

Les combats sont très amusants, et il y a une assez grande variété de canons et d’interactions possibles pour trouver différentes stratégies pour notre navire. Vous pourrez choisir de faire mal au navire, de l’abîmer et le couler sans vergogne, ou vous pourrez vous concentrer sur l’équipage. Il y a aussi un certain sentiment de puissance et de grandeur à chaque victoire, et une fierté à triompher d’un ennemi qui vous avait auparavant nargué.

La carte est vraiment grande et la liste des évènements assez variée pour passer un très bon moment. Vous commencez certes à les reconnaître au bout de quelques heures, mais cela ne gêne pas dans l’aventure.

Le jeu finit cependant par devenir répétitif, même pour un roguelike. Une fois que vous aurez trouvé la meilleure des stratégies, les combats se ressemblent et manquent de fraicheur. Nous répétons les mêmes actions, et ce même quand un mutateur essaie de nous surprendre.

Les quêtes deviennent aussi un peu longues malgré le voyage rapide. Nous devons aller d’un point A à un point B et comme les combats se ressemblent, nous voulons juste les éviter pour avancer plus vite dans le récit. Le fait que les mers ne soient pas traduites sur la carte rend les choses un peu plus laborieuses.

Le prix de vingt-cinq euros est vraiment raisonnable pour un jeu avec une telle durée de vie. Il faut cependant aimer le roguelike et la répétition. La maniabilité sur la Nintendo Switch laisse parfois à désirer, et nous nous emmêlons les pinceaux même après dix heures de jeu. Nous avons du mal à sélectionner l’équipage et les manœuvres ne sont pas des plus agréables.

Les graphismes sont de qualité, même s’ils semblent bien plus beaux sur PC que sur la Nintendo Switch. Malgré tout, nous avons apprécié l’univers lovecraftien déployé par le jeu et toutes les différentes zones, que ce soit la neige, les abysses ou les volcans. La bande-son est elle aussi de qualité, ajoutant de la tension et de la vie lors des phases de combat.

Conclusion 8 /10 Abandon Ship est un très bon roguelike au gameplay complet et addictif. Les combats sont très plaisants, et nous avons aimé élaborer des stratégies pour faire couler les navires adverses. Les graphismes sont de très bonne facture, comme la bande-son. Le jeu est juste un peu répétitif, même pour les habitués du roguelike. LES PLUS Un jeu au gameplay addictif et complet

