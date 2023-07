Mesurez-vous à des joueurs et joueuses du monde entier pour grimper dans le classement et remporter des récompenses en jeu.

Une nouvelle saison des combats classés de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a démarré ! C’est l’occasion rêvée de mettre vos compétences à l’épreuve en affrontant des joueurs et joueuses du monde entier. Donnez le meilleur de vous-même pour monter dans le classement mondial et remporter des récompenses en jeu qui ne manqueront pas de vous être utiles.

La saison 8 des combats classés est en cours jusqu’au 30 juillet 2023 à 23:59 UTC. Elle est soumise au règlement D et la Téracristallisation y est autorisée.

Pokémon autorisés

Les Pokémon du Pokédex de Paldea (de 001 à 398) ainsi que certains autres Pokémon peuvent participer. Certains Pokémon ne sont pas autorisés. Seuls les Pokémon obtenus dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ou ceux transférés depuis Pokémon HOME peuvent participer. Retrouvez la liste complète des Pokémon autorisés à la fin de cet article.

Récompenses de la saison 8

Afin d’assurer une compétition équitable, les joueuses et joueurs sont associés à des adversaires de rang similaire avant le début du combat. Placez-vous dans le haut du classement afin de recevoir les meilleures récompenses en jeu à la fin de la saison. Les récompenses de la saison 8 sont les suivantes :

Niveau Master Ball

5 brins d’Épice Secrète Sucrée

1 Capsule d’Or

3 Capsules d’Argent

1 Pilule Talent

100 000 Points de Ligue

Niveau Hyper Ball

2 brins d’Épice Secrète Sucrée

1 Capsule d’Or

1 Capsule d’Argent

1 Pilule Talent

60 000 Points de Ligue

Niveau Super Ball

1 CT171 (Téra Explosion)

1 Capsule d’Argent

1 Pilule Talent

30 000 Points de Ligue

Niveau Poké Ball

1 CT171 (Téra Explosion)

10 000 Points de Ligue

Niveau Débutant

5 000 Points de Ligue

Comment participer aux combats classés ?

Pour participer aux combats classés, suivez ces étapes :

Lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Sélectionnez « Poké Portail ». Sélectionnez « Stade de Combat ». Sélectionnez « Combat classé ».

Comment recevoir les récompenses en jeu ?

Vous devez avoir au moins un match de la saison 8 à votre actif (perdu ou gagné) pour recevoir des récompenses au terme de la saison. Suivez alors les étapes ci-dessous pour récupérer vos récompenses en jeu :

Une fois la saison terminée, lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Sélectionnez « Poké Portail ». Sélectionnez « Stade de Combat ». Sélectionnez « Combat classé ».

Liste des Pokémon autorisés

Les Pokémon du Pokédex de Paldea (de 001 à 398) peuvent participer, ainsi que les Pokémon suivants : Salamèche, Reptincel, Dracaufeu, Raichu d’Alola, Taupiqueur d’Alola, Triopikeur d’Alola, Miaouss d’Alola, Miaouss de Galar, Persian d’Alola, Caninos de Hisui, Arcanin de Hisui, Ramoloss de Galar, Flagadoss de Galar, Tadmorv d’Alola, Grotadmorv d’Alola, Voltorbe de Hisui, Électrode de Hisui, Tauros, Artikodin, Artikodin de Galar, Électhor, Électhor de Galar, Sulfura, Sulfura de Galar, Héricendre, Feurisson, Typhlosion, Typhlosion de Hisui, Axoloto, Maraiste, Roigada de Galar, Qwilfish de Hisui, Farfuret de Hisui, Créhelf, Créfollet, Créfadet, Heatran, Cresselia, Moustillon, Mateloutre, Clamiral, Clamiral de Hisui, Fragilady de Hisui, Bargantua (Motif Blanc), Zorua de Hisui, Zoroark de Hisui, Gueriaigle de Hisui, Boréas, Fulguris, Démétéros, Marisson, Boguérisse, Blindépique, Feunnec, Roussil, Goupelin, Grenousse, Croâporal, Amphinobi, Strassie, Colimucus de Hisui, Muplodocus de Hisui, Séracrawl de Hisui, Brindibou, Efflèche, Archéduc, Archéduc de Hisui, Ouistempo, Badabouin, Gorythmic, Flambino, Lapyro, Pyrobut, Larméléon, Arrozard, Lézargus, Berserkatt, Wushours, Shifours (Style Poing Final), Shifours (Style Mille Poings), Regieleki, Regidrago, Blizzeval, Spectreval, Cerbyllin, Hachécateur, Ursaking, Paragruel (mâle), Paragruel (femelle), Farfurex, Qwilpik, Amovénus.

Bonne chance lors des combats classés de la saison 8 !