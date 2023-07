Alors qu’il était prévu pour mars, The Settlers: New Allies sort enfin aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 59,99€…

The Settlers : New Allies est un titre de stratégie en temps réel dans lequel les joueurs s’installent sur une nouvelle terre, construisent leurs communautés, rencontrent de nouvelles factions et choisissent de les accueillir en tant qu’alliés ou ennemis afin de protéger et défendre leur nouvelle colonie. Il comprend une campagne solo, un mode hardcore et un mode escarmouche qui permet de jouer en solo contre l’IA, en coopération contre l’IA et en JcJ avec un maximum de huit joueurs.

La série de jeux « The Settlers » est une franchise de jeux de stratégie en temps réel développée par Blue Byte Software, maintenant une filiale d’Ubisoft. La première version du jeu, intitulée simplement « The Settlers », est sortie en 1993 et depuis lors, la série a connu plusieurs suites et spin-offs.

Le premier jeu de la série « The Settlers » a été développé par Blue Byte Software, un studio de développement de jeux vidéo basé en Allemagne. Il a été publié en 1993, à une époque où les jeux de stratégie en temps réel commençaient à gagner en popularité. Le concept original de « The Settlers » a été créé par Volker Wertich, un concepteur de jeux allemand. Il a cherché à créer un jeu de stratégie axé sur la gestion des ressources et la construction de colonies. Wertich était inspiré par des jeux de plateau tels que « Risk » et « Catan » (connu également sous le nom de « The Settlers of Catan ») lorsqu’il a développé l’idée de « The Settlers ». Blue Byte a travaillé sur le développement du jeu en utilisant sa propre technologie de moteur de jeu. L’accent était mis sur la construction d’une économie solide et la gestion détaillée des ressources. Les joueurs devaient s’occuper de plusieurs types de travailleurs, tels que les bûcherons, les mineurs et les agriculteurs, pour collecter et produire les matériaux nécessaires à la croissance de leur colonie. « The Settlers » a été bien accueilli par les joueurs et a connu un succès commercial, ce qui a conduit à la création de nombreuses suites et spin-offs dans la série. Le jeu a été publié à l’origine sur PC, mais il a depuis été porté sur plusieurs autres plateformes, y compris les consoles. La création de « The Settlers » a posé les bases du gameplay caractéristique de la série, avec son mélange de stratégie, de gestion des ressources et de construction de colonies. Le jeu a également contribué à établir Blue Byte comme un studio de développement majeur et a jeté les bases d’une franchise bien établie dans le genre de la stratégie en temps réel.

L’objectif principal des jeux « The Settlers » est de construire et de gérer des colonies dans un environnement médiéval fantastique. Les joueurs doivent gérer des ressources telles que le bois, la pierre et la nourriture pour développer leur colonie et soutenir l’économie. Ils peuvent par ailleurs former des armées pour se défendre contre les ennemis et conquérir de nouvelles terres.

Chaque jeu de la série « The Settlers » propose des améliorations par rapport à son prédécesseur, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu. Certains jeux ont introduit des éléments tels que la diplomatie, le commerce et la recherche technologique pour ajouter de la profondeur stratégique.

La série « The Settlers » est connue pour son gameplay addictif, sa gestion détaillée des ressources et ses graphismes charmants. Les jeux offrent généralement plusieurs modes de jeu, notamment une campagne solo, des scénarios autonomes et un mode multijoueur permettant aux joueurs de s’affronter ou de coopérer en ligne.

Parmi les jeux populaires de la série « The Settlers », on peut citer « The Settlers II: Veni, Vidi, Vici » (1996), « The Settlers III » (1998), « The Settlers IV » (2001) et « The Settlers 7: Paths to a Kingdom » (2010). Chaque jeu a apporté des améliorations significatives à la formule de base, tout en conservant l’essence de la série.

Voici une liste de jeux de la série « The Settlers » :

The Settlers (1993) – PC

The Settlers II: Veni, Vidi, Vici (1996) – PC

The Settlers III (1998) – PC

The Settlers IV (2001) – PC

The Settlers: Heritage of Kings (2004) – PC

The Settlers II 10th Anniversary (2006) – PC

The Settlers: Rise of an Empire (2007) – PC

The Settlers: Paths to a Kingdom (2010) – PC, Xbox 360, PlayStation 3

The Settlers Online (2011) – PC (jeu en ligne)

The Settlers 7: Paths to a Kingdom – Deluxe Gold Edition (2011) – PC

The Settlers: Kingdoms of Anteria (annulé) – PC

The Settlers: Kingdoms of Anteria (2020) – iOS, Android (version mobile annulée)