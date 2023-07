F-Zero est une franchise en sommeil depuis une vingtaine d’années et une sortie sur Gamecube et Gameboy Advance.

Selon une interview de Takaya Imamura, ancien concepteur de Nintendo, publiée dans Video Games Chronicle, ce n’est pas que Nintendo ait complètement oublié la franchise F-Zero, mais plutôt qu’elle a du mal à ramener F-Zero pour diverses raisons commerciales.

Par exemple, lorsqu’on lui demande pourquoi les jeux F-Zero doivent innover, alors que d’autres franchises comme Kirby et Fire Emblem ne le font pas, Imamura pense que c’est dû à « une question de ventes ». Kirby et Fire Emblem rapportent suffisamment d’argent pour ne pas avoir à innover, ce qui n’est pas le cas de F-Zero. Il y a aussi le dilemme suivant : la série F-Zero étant en sommeil depuis si longtemps, un nouveau jeu devra plaire à une nouvelle génération de fans ainsi qu’aux vétérans de la série. Une autre raison, selon Imamura, est que « Mario Kart est le jeu de course le plus populaire de Nintendo et qu’un nouveau F-Zero coûterait une fortune ».

En ce qui concerne la relance de la franchise, Imamura déclare qu' »il est facile de faire revivre des propriétés intellectuelles, mais il faut bien réfléchir pour en faire quelque chose qui satisfasse vraiment les clients ». Compte tenu du coût, de nombreuses personnes n’ont pas pu travailler sur des franchises comme F-Zero parce qu’elles avaient des jeux plus importants à sortir. Il est difficile de tout gérer avec les seuls développeurs internes de Nintendo.

F-Zero est une série de jeux vidéo de course futuriste développée et publiée par Nintendo. Elle a fait ses débuts en 1990 avec la sortie du premier jeu F-Zero sur la console Super Nintendo Entertainment System (SNES). Depuis lors, la série a connu plusieurs opus et est devenue l’une des franchises emblématiques de Nintendo.

Le premier jeu F-Zero a été créé par Nintendo et développé par une équipe interne dirigée par le légendaire concepteur de jeux vidéo, Shigeru Miyamoto. Miyamoto est également connu pour avoir créé des franchises emblématiques telles que Super Mario et The Legend of Zelda.

F-Zero a été développé pour la Super Nintendo Entertainment System (SNES), une console de jeu populaire à l’époque. L’équipe de développement souhaitait créer un jeu de course futuriste qui exploiterait les capacités techniques de la SNES, notamment en termes de graphismes et de vitesse de traitement.

L’inspiration pour F-Zero est venue de la passion de Miyamoto pour les courses automobiles. Il voulait capturer l’excitation et l’intensité des courses à grande vitesse dans un contexte futuriste. L’équipe a par ailleurs été influencée par des franchises telles que Star Wars et Blade Runner, qui ont contribué à l’esthétique et à l’ambiance de l’univers F-Zero.

La principale innovation de F-Zero résidait dans l’utilisation d’un mode 7, une fonctionnalité de la SNES qui permettait de créer un effet de rotation et de défilement du paysage en 2D, donnant ainsi l’impression de mouvement et de profondeur en 3D. Cela a permis de créer des circuits sinueux et de simuler la sensation de voler à des vitesses extrêmes.

L’équipe a également travaillé sur la conception des véhicules antigravité et des pilotes, chacun ayant sa propre personnalité et son propre style de conduite. Le personnage de Captain Falcon est rapidement devenu emblématique de la série, grâce à son design accrocheur et à sa participation ultérieure à d’autres jeux Nintendo.

Le premier jeu F-Zero était un succès critique et commercial, salué pour ses graphismes impressionnants, sa jouabilité fluide et sa bande-son énergique. Il a établi les bases de la série, avec son gameplay rapide et exigeant ainsi que ses circuits futuristes remplis d’obstacles et de virages serrés.

F-Zero a ensuite connu plusieurs suites et itérations sur différentes consoles Nintendo. F-Zero X est sorti sur la Nintendo 64 en 1998, introduisant des graphismes en 3D et des courses à 30 pilotes simultanés. F-Zero GX, développé par Amusement Vision et publié par Sega, est sorti sur la console GameCube en 2003 et est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de la série. Il propose des graphismes spectaculaires, une jouabilité intense et un mode de création de circuits.

Malheureusement, la série F-Zero n’a pas connu de nouvel opus majeur depuis F-Zero Climax, sorti sur Game Boy Advance en 2004. Nintendo n’a pas annoncé de plans concrets pour un nouvel épisode de la série, ce qui a conduit à une attente prolongée de la part des fans.

Cependant, Nintendo a intégré des personnages et des éléments de l’univers F-Zero dans d’autres jeux, tels que la série Super Smash Bros., où le personnage principal, Captain Falcon, est un combattant jouable.

Si on résume, la principale raison pour laquelle il n’y a pas eu de nouveau jeu F-Zero récemment est due à des considérations commerciales et de priorités de développement de Nintendo. Voici quelques éléments qui pourraient expliquer l’absence de nouveaux opus de la série :

Priorité accordée à d’autres franchises : Nintendo a un large éventail de franchises à succès, notamment Super Mario, The Legend of Zelda et Mario Kart, qui ont continué à occuper le devant de la scène dans les sorties de jeux. La société peut choisir de se concentrer sur ces franchises établies qui ont une base de fans solide et une demande constante. Risques et rentabilité : La série F-Zero a connu des ventes variables au fil des ans. Bien que les jeux aient été salués par la critique, les ventes n’ont peut-être pas atteint les niveaux souhaités pour justifier un nouvel investissement important dans le développement d’un nouveau jeu F-Zero. Nintendo est une entreprise et doit prendre en compte les considérations financières lors de la prise de décision. Exploration de nouveaux concepts : Nintendo est connu pour son désir constant d’innover et d’explorer de nouvelles idées de gameplay. Au lieu de se reposer sur des franchises établies, la société peut préférer investir ses ressources créatives dans de nouveaux projets et concepts pour diversifier son catalogue de jeux. Évolution des préférences du marché : Les goûts et les tendances des joueurs évoluent au fil du temps. Les jeux de course futuristes peuvent avoir perdu une partie de leur attrait au profit d’autres genres populaires, tels que les jeux de tir à la première personne ou les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG).

Il est important de noter que Nintendo n’a pas exclu définitivement la possibilité d’un nouvel opus F-Zero à l’avenir. Les attentes des fans restent élevées et si la demande et les circonstances sont réunies, il est toujours possible qu’un nouveau jeu F-Zero voie le jour.