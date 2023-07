Infiltrez le combat et frappez au bon moment avec Lézargus dans Pokémon UNITE ! Ce Pokémon commence chaque match en tant que Larméléon sensible, avant d’évoluer en Arrozard maussade, puis en Lézargus suave. Le Pokémon Agent Secret est connu pour ses ruses furtives, ses capacités sournoises et les puissants projectiles d’eau qu’il tire depuis le bout de ses doigts ; des atouts qui font de lui un Attaquant à distance à l’œil aiguisé. Vous pouvez obtenir Lézargus en échange de 13 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Lézargus pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur le Pokémon Agent Secret avant de prendre position sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Lézargus

Talent : Sniper

Les coups critiques de Lézargus infligent davantage de dégâts aux Pokémon adverses Quand il est proche d’un mur, il devient camouflé et les Pokémon adverses sont incapables de le cibler. Lézargus gagne une charge critique chaque fois qu’un certain temps s’est écoulé pendant qu’il est camouflé (jusqu’à trois charges peuvent être cumulées au maximum). Lorsqu’une charge critique est consommée, la prochaine attaque de base ou capacité de Lézargus ayant un certain pourcentage de chance de devenir un coup critique le devient à coup sûr.

Attaque de base

La troisième attaque de base est renforcée. Elle inflige plus de dégâts et son taux de critiques est augmenté.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Larme à l’Œil

Réduit l’Attaque et l’Attaque Spéciale du Pokémon adverse indiqué et augmente la vitesse de déplacement de Larméléon pendant une courte durée.

Réduit l’Attaque et l’Attaque Spéciale du Pokémon adverse indiqué et augmente la vitesse de déplacement de Larméléon pendant une courte durée. Pistolet à O

Larméléon fait gicler de l’eau, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Cette capacité a un certain pourcentage de chance d’infliger un coup critique.

Capacités au niveau 5

Dard Mortel

Arrozard projette un dard pointu dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Si le dard touche un mur, Arrozard se déplace jusqu’à l’endroit touché par le dard et le délai de récupération de cette capacité est réduit. Si le dard touche un Pokémon adverse ou un mur, Arrozard obtient une charge critique. Dard Mortel peut être amélioré afin de réduire son délai de récupération.

Arrozard projette un dard pointu dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Si le dard touche un mur, Arrozard se déplace jusqu’à l’endroit touché par le dard et le délai de récupération de cette capacité est réduit. Si le dard touche un Pokémon adverse ou un mur, Arrozard obtient une charge critique. peut être amélioré afin de réduire son délai de récupération. Acrobatie

Arrozard bondit dans la direction indiquée. S’il touche un Pokémon adverse ou un mur, il peut de nouveau bondir dans la direction de son choix. S’il touche un Pokémon adverse pendant son saut, il lui inflige des dégâts et réduit sa vitesse de déplacement. Arrozard obtient une charge critique à chaque utilisation de cette capacité. Acrobatie peut également être utilisée en combinaison avec Aqua-Brèche. Enfin, une fois la capacité améliorée, la distance parcourue avec le premier bond est augmentée.

Capacités au niveau 7

Tir de Précision

Lézargus vise dans la direction indiquée pendant une certaine durée puis projette de l’eau, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés tout en ignorant une partie de leur Défense Spéciale. Plus le lanceur est loin des Pokémon adverses qu’il touche, plus les dégâts infligés par la capacité sont importants. Cette capacité a un certain pourcentage de chance d’infliger un coup critique. Tir de Précision a un maximum de trois utilisations et peut être amélioré pour réduire le temps de rechargement de chaque utilisation.

Lézargus vise dans la direction indiquée pendant une certaine durée puis projette de l’eau, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés tout en ignorant une partie de leur Défense Spéciale. Plus le lanceur est loin des Pokémon adverses qu’il touche, plus les dégâts infligés par la capacité sont importants. Cette capacité a un certain pourcentage de chance d’infliger un coup critique. a un maximum de trois utilisations et peut être amélioré pour réduire le temps de rechargement de chaque utilisation. Aqua-Brèche

Lézargus projette continuellement de l’eau de ses deux mains, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses indiqués qui sont touchés. Si cette capacité touche un Pokémon adverse 5 fois dans un court laps de temps, les dégâts qui lui sont infligés par les attaques de Lézargus sont augmentés pendant une courte durée. Aqua-Brèche a un certain pourcentage de chance d’infliger un coup critique et elle peut également être utilisée tout en se déplaçant avec Acrobatie. L’améliorer augmente le nombre de projectiles d’eau lancés.

La capacité Unité de Lézargus : Radar Azur

Pendant une courte durée, Lézargus devient capable de voir les Pokémon proches qui sont invisibles ou cachés dans les hautes herbes. Son taux de critiques est également doublé, et il gagne une charge critique au bout d’une certaine durée.

Analyse de la méta

Puissant contre : Cizayox

Cizayox est un des Pokémon Polyvalent au corps à corps le plus robuste de Pokémon UNITE, mais sans Coup Double, il a du mal à poursuivre sa cible. Dard Mortel et Acrobatie de Lézargus sont de puissantes capacités qui lui permettent non seulement de fuir Cizayox et son Pisto-Poing, mais aussi de se repositionner puis de riposter avec Aqua-Brèche. Et puisque le talent Sniper de Lézargus garantit presque tout le temps des coups critiques, Cizayox peut peiner à restaurer assez de PV avec Pisto-Poing pour rester en état de combattre.

Vulnérable contre : Dodrio

Si les Attaquants à distance préfèrent rester en retrait et faire des dégâts sur la durée, les Pokémon Rapides eux, préfèrent plonger au cœur de la mêlée pour y mettre un terme en un éclair. Dodrio est actuellement un des Pokémon Rapides les plus forts de Pokémon UNITE, et il possède à la fois les dégâts et la vitesse de déplacement nécessaires pour mettre K.O. Lézargus rapidement. Son talent Hâte et son attaque renforcée font du Pokémon Trioiseau une véritable menace. Mieux vaut donc éviter de le croiser sans un Défenseur à ses côtés.