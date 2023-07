Pokémon GO fête ses sept ans avec de nombreux bonus et événements en jeu !

San Francisco, Californie, le 4 juillet 2023 – Pokémon GO réunit depuis bientôt 7 ans les dresseuses et dresseurs du monde entier. Pour son anniversaire, le titre de Niantic propose des bonus en cascade, une pluie de pièces Mordudor, des apparitions quotidiennes de différents Pokémon, le retour d’une Etude magistrale chromatique et tellement plus encore !

Les festivités auront lieu du 6 juillet 2023 10h00 au 12 juillet 2023 20h. On pourra ainsi croiser des Pokémon costumés, coiffés de chapeau de fête, y compris en version Chromatique pour les plus chanceux. Cet anniversaire signe également le retour de l’Etude magistrale qui permet de rencontrer Mew en version chromatique !

Pokémon GO, disponible dans plus de 150 pays, partage également quelques chiffres à l’occasion de son anniversaire :

Plus de 17 milliards de combats ont opposé les dresseuses et dresseurs à la Team GO Rocket

Plus de 11 milliards de combats de Raid ont eu lieu

Les dresseuses et dresseurs ont capturé plus de 614 milliards de Pokémon

Les dresseuses et dresseurs se sont échangés plus de 11 milliards de Pokémon

Les dresseuses et dresseurs ont envoyé plus de 57 milliards de cadeaux

Plus de 23 milliards de sessions de jeu Buddy ont été lancées

Retrouvez toutes les informations sur le 7ᵉ anniversaire de Pokémon GO sur le blog officiel.