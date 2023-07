Le 4/5 juillet, Nintendo a publié une nouvelle mise à jour pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Ver. 1.2.0). Cette mise à jour apporte divers correctifs, mais ajoute également une fonctionnalité plutôt intéressante : elle permet aux joueurs de recevoir des objets supplémentaires en lançant le jeu à partir de posts partagés par Nintendo via la fonction Actualités de la Nintendo Switch.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce n’est disponible qu’en japonais. Mais, ça arrive chez nous dans la journée

Voici comment cela fonctionne :

Nintendo publie un article via la fonction Actualités de la Nintendo Switch, sur la chaîne dédiée à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (ces articles sont partagés régulièrement) ;

Ces articles proposent divers conseils et astuces, mettent en lumière des choses/des points intéressants dans le jeu, etc. Ils se concentrent souvent sur des objets et/ou des armes spécifiques ;

Dans chaque article, il y a un bouton qui, lorsqu’il est cliqué, lance le jeu ;

En cliquant sur ce lien et en chargeant votre fichier de sauvegarde, vous pouvez obtenir des objets bonus (une seule fois par fichier de sauvegarde). Ces objets se trouvent sur le sol, juste à côté de Link. Ces objets sont généralement liés au contenu de l’article de News, et vous permettent d’essayer par vous-même les trucs/recettes/etc. qui y sont décrits.

NB : les objets bonus ne sont pas exclusifs à ces articles. Il s’agit souvent d’objets courants que vous pouvez trouver dans le cadre d’un jeu normal, donc ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Et bien sûr, les objets sont disponibles gratuitement, ce ne sont pas des DLC payants !. Par ailleurs, en fonction de votre progression ou de votre position actuelle, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les objets. Dans ce cas, il vous suffit de changer d’endroit, de sauvegarder votre partie et de réessayer.

Pour vous abonner à la chaîne Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (et vous assurer de ne manquer aucun post), c’est assez simple :

Assurez-vous que votre Nintendo Switch est connectée à Internet.

dans le menu d’accueil, cliquez sur l’icône Actualités

cliquez sur le bouton « Trouver des chaînes » en haut à droite de l’écran

recherchez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, et cliquez sur « Suivre la chaîne »

Cette nouvelle mise à jour apporte aussi d’autres nouveautés, voici le patchnote :

Mises à jour générales

En démarrant le jeu à partir de certains articles publiés sur une chaîne Switch News spécifique (accessible via le menu HOME), les joueurs peuvent recevoir un certain nombre d’objets dans le jeu.

En fonction de l’État de progression du jeu ou de l’endroit où les données sont rouvertes, il peut arriver que les objets ne puissent pas être reçus.

Corrections supplémentaires

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de progresser au-delà d’un certain point dans les quêtes principales » Un mystère dans les profondeurs » et » Le secret des ruines de l’anneau « , les aventures secondaires » Laboratoire de recherche du village de Hateno » et » Projet de restauration du village de Lurelin « , la quête du sanctuaire » Teindre pour trouver » et les quêtes secondaires » Le village attaqué par les pirates « , » L’écurie incomplète » et » À la recherche de la cachette des pirates « . Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs d’aller plus loin.

Correction d’un problème empêchant les fées d’apparaître dans certaines conditions alors qu’elles auraient dû apparaître à l’origine.

Correction d’un problème empêchant les repas fournis par Kiana du village de Lurelin de changer dans certaines conditions.

Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.