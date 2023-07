On apprend dans le dernier numéro de Famitsu qu’Arc System Works prépare une version Nintendo Switch de River City : Rival Showdown. Le jeu est initialement sorti sur Nintendo 3DS le 27 octobre 2016 au Japon. La version Switch de River City : Rival Showdown offrira une disposition d’écran et des contrôles améliorés.

Description officielle :

River City : Rival Showdown, sorti au Japon pour célébrer le 30e anniversaire de la série Kunio-Kun, reprend l’histoire originale de River City Ransom et y ajoute de multiples chemins scénaristiques, de multiples fins et un système de combat dynamique qui fait évoluer la série Kunio-Kun dans une nouvelle direction passionnante ! Une nuit, Kunio est attaqué par deux mystérieux individus. De plus, la petite amie de Riki a disparu, et c’est à Kunio de découvrir la vérité ! Kunio n’a que trois jours pour élucider le mystère, et il aura besoin de votre aide pour éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Affrontez des visages familiers des jeux River City et rencontrez-en de nouveaux dans ce beat ’em up RPG au rythme effréné.

River City: Rival Showdown est une version remaniée de River City Ransom, un classique du jeu de beat ’em up sorti à l’origine sur la Nintendo Entertainment System (NES) en 1989.

Le jeu se déroule dans la ville fictive de River City, où le protagoniste principal, Kunio, doit se frayer un chemin à travers une série de niveaux remplis d’ennemis. Le gameplay mêle des éléments de jeu de rôle, d’exploration et de combat. Les joueurs peuvent utiliser une variété de mouvements et de techniques de combat pour affronter les gangs rivaux et les boss.

Dans River City: Rival Showdown, l’histoire est centrée sur la recherche de la vérité derrière l’enlèvement de la petite amie de Kunio. Le jeu propose plusieurs embranchements narratifs et différentes fins en fonction des choix du joueur tout au long de l’aventure. Les graphismes du jeu ont été modernisés par rapport à la version originale de River City Ransom, mais conservent néanmoins le style rétro des jeux des années 8 bits. Le gameplay a également été amélioré, offrant une meilleure jouabilité et une plus grande variété de mouvements et de compétences.

River City: Rival Showdown a été initialement publié au Japon en 2016 sous le titre « Downtown Nekketsu Monogatari SP » pour la Nintendo 3DS. Il a ensuite été publié en Amérique du Nord et en Europe en 2017. Le jeu a reçu des critiques positives pour son gameplay amusant et son hommage aux jeux de beat ’em up classiques.

Pour aller encore plus loin, parlons du jeu d’origine, River City Ransom. River City Ransom, également connu sous le nom de Street Gangs en Europe, est un jeu vidéo de beat ’em up sorti à l’origine sur la Nintendo Entertainment System (NES) en 1989. Il a été développé par Technōs Japan et est considéré comme un classique du genre.

Le jeu se déroule dans la ville fictive de River City, où les personnages principaux, Alex et Ryan, tentent de sauver la petite amie de Ryan, Cyndi, qui a été enlevée par un gang rival. Les joueurs explorent la ville, combattent des gangs de rue et collectent de l’argent pour acheter de la nourriture et des power-ups afin d’améliorer leurs compétences.

Ce qui rend River City Ransom unique, c’est son système de progression basé sur les RPG. Les joueurs peuvent dépenser leur argent pour augmenter les statistiques de leurs personnages, comme la force, la vitesse et l’endurance. De plus, le jeu propose un large éventail de mouvements spéciaux et de techniques de combat que les joueurs peuvent apprendre au fur et à mesure de leur progression.

River City Ransom a été acclamé par la critique pour son gameplay innovant et son mélange de genres. Il a également été salué pour son humour, ses graphismes colorés et sa bande sonore entraînante. Le jeu a connu un succès commercial et a engendré plusieurs suites et spin-offs au fil des ans.

En plus de sa version originale sur NES, River City Ransom a été porté sur différentes plateformes, y compris des versions pour Game Boy Advance ou encore pour la Wii.

Pour finir, je vous propose la liste des jeux les plus connus de la série River City. Il convient de noter que cette liste ne comprend pas tous les jeux de la série River City, car il y a eu de nombreux titres et versions sortis au fil des ans. Certains jeux ont été développés spécifiquement pour des plates-formes ou des régions spécifiques.

Renegade (1986) – Arcade, NES, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Commodore 64, Atari ST, Amiga Super Dodge Ball (1987) – NES, Arcade River City Ransom (1989) – NES Crash ‘n the Boys: Street Challenge (1992) – NES Downtown Special: Kunio-kun no Jidaigeki da yo Zen’in Shūgō! (1993) – Super Famicom River City: Tokyo Rumble (2013) – Nintendo 3DS River City Super Sports Challenge (2013) – PC, PlayStation 3, Xbox 360 River City Ransom: Underground (2017) – PC River City Girls (2019) – Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story (2019) – Nintendo Switch, PlayStation 4, PC River City Melee: Battle Royal Special (2019) – Nintendo Switch, PlayStation 4 River City Girls Zero (2020) – Mobile (iOS, Android) River City Girls 2 (2023) – Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC