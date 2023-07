San Francisco, Californie, le 6 juillet 2023 – Durant leurs aventures, les dresseuses et dresseurs ont probablement attrapé des Pokémon spéciaux comme un gigantesque Ronflex ou un Spododo minuscule. Désormais, il est possible de montrer au monde entier ces raretés avec les Epreuves PokéStops.

Ce nouveau mode de compétition est accessible via certains PokéStops et permet de faire s’affronter des Pokémon lors d’Epreuves. Les premières Epreuves auront lieu lors des célébrations du 7ème anniversaire de Pokémon GO avec Carapuce pour savoir quel Pokémon est le plus grand. A la fin de l’Epreuve, toutes les dresseuses et tous les dresseurs recevront des récompenses en fonction du classement de leur Pokémon. Celui ou celle qui remporte la première place gagne même une médaille !

Retrouvez tous les détails des Epreuves Pokéstops sur le blog officiel.