Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 19 au 25 juin 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

On ne tire pas sur une ambulance, donc on ne parlera pas plus que ça de Final Fantasy XVI… Beau lancement pour Master Detective Archives: Rain Code, nouvelle série de Spike Chunsoft, ce n’est pas au niveau des belles heures de Danganronpa mais le jeu semble trouver son public (voir plus bas). Petit lancement pour Ghost Trick: Phantom Detective, mais logique, car c’est un remake d’un jeu NDS déjà peu populaire malgré de très bonne qualité. Tokyo Xanadu Ex+ for Nintendo Switch, nouveau jeu de Nihon Falcom (troisième série après Trails et Ys), est un petit succès par rapport aux habitudes de la série.

01./00. [NSW] Master Detective Archives: Rain Code <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.06.30} (¥6.345) – 55.339 / NEW

02./01. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) – 37.763 / 373.790 (-89%)

03./02. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 26.089 / 1.723.314 (+4%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.244 / 5.354.788 (+27%)

05./00. [NSW] Ghost Trick: Phantom Detective # <ADV> (Capcom) {2023.06.30} (¥3.990) – 8.373 / NEW

06./00. [NSW] 9 R.I.P. # <ADV> (Idea Factory) {2023.06.29} (¥6.800) – 8.080 / NEW

07./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.241 / 3.178.847 (+17%)

08./05. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.925 / 1.114.248 (+12%)

09./00. [NSW] Tokyo Xanadu Ex+ for Nintendo Switch <RPG> (Nihon Falcom) {2023.06.29} (¥4.800) – 5.845 / NEW

10./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.341 / 5.225.169 (+25%)

Côté hardware, la Ps5 plonge après l’effet FF16, ce qui n’est pas le cas de la Nintendo Switch qui reste au-dessus des 100k, toujours sans grosse sortie majeure, et sans nouveau modèle. Respect.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 106.214 | 105.990 | 84.281 | 2.048.580 | 2.282.138 | 29.772.627 | | PS5 # | 49.294 | 85.385 | 24.361 | 1.475.088 | 504.210 | 3.852.477 | | PS4 # | 2.093 | 2.427 | 15 | 39.424 | 512 | 9.457.191 | | XBS # | 971 | 8.727 | 12.530 | 72.324 | 131.846 | 470.719 | | 3DS # | 40 | 33 | 214 | 2.143 | 8.151 | 24.600.040 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 158.612 | 202.562 | 121.401 | 3.637.559 | 2.926.857 | 69.344.908 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 44.967 | 71.415 | 20.028 | 1.258.622 | 449.954 | 3.318.567 | | PS5DE | 4.327 | 13.970 | 4.333 | 216.466 | 54.256 | 533.910 | | XBS X | 466 | 279 | 9.756 | 29.844 | 50.329 | 202.255 | | XBS S | 505 | 8.448 | 2.774 | 42.480 | 81.517 | 268.464 | |NSWOLED| 60.045 | 66.375 | 43.789 | 1.389.199 | 1.199.084 | 4.961.211 | | NSW L | 22.051 | 18.674 | 12.429 | 285.739 | 372.733 | 5.389.433 | | NSW | 24.118 | 20.941 | 28.063 | 373.642 | 710.321 | 19.421.983 | | PS4 | 2.093 | 2.427 | 15 | 39.424 | 512 | 7.881.468 | |n-2DSLL| 40 | 33 | 214 | 2.143 | 8.151 | 1.205.095 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Pour ceux qui veulent en savoir plus, Tokyo Xanadu Ex est un jeu de rôle d’action développé par la société Nihon Falcom Corporation. Il a été initialement publié au Japon sur PlayStation Vita en 2015, puis adapté sur d’autres plateformes. La version améliorée, Tokyo Xanadu eX+, est sortie sur PlayStation 4 et PC en 2017. Tokyo Xanadu Ex+ for Nintendo Switch est une nouvelle version.

Le jeu se déroule dans le Tokyo moderne et combine des éléments des jeux de rôle japonais traditionnels avec un gameplay d’action. Il suit l’histoire d’un lycéen nommé Kou Tokisaka, qui se retrouve impliqué dans une dimension parallèle mystérieuse appelée l' »Éclipse ». Kou découvre que l’Éclipse est peuplée de créatures dangereuses appelées « Greed » et rencontre d’autres individus dotés d’aptitudes uniques appelées « Soul Devices ». Ensemble, ils forment un groupe appelé « XRC » pour lutter contre les Greed et protéger la ville.

Tokyo Xanadu Ex propose un mélange de combats d’action en temps réel et d’exploration. Les joueurs contrôlent Kou et d’autres membres de leur groupe pour affronter des ennemis, en utilisant diverses compétences et capacités. En dehors des combats, les joueurs peuvent explorer Tokyo, interagir avec les personnages, accomplir des quêtes secondaires et découvrir les secrets de l’Éclipse.

Le jeu a été bien accueilli pour son histoire captivante, ses personnages bien développés et son gameplay satisfaisant. Il offre un mélange d’action rapide et d’éléments de RPG traditionnels, ce qui le rend attrayant pour les fans des deux genres.

~~

Ghost Trick: Phantom Detective est un jeu vidéo de puzzle et d’aventure développé par Capcom. Il a été initialement publié sur Nintendo DS en 2010. Le jeu a été créé par Shu Takumi, le créateur de la célèbre série Ace Attorney. Ghost Trick: Phantom Detective est ressorti cette semaine sur Nintendo Switch et toutes les autres consoles.

Dans Ghost Trick: Phantom Detective, les joueurs incarnent un personnage appelé Sissel, un fantôme sans souvenirs qui se réveille après sa mort. Sissel découvre qu’il possède le pouvoir de manipuler les objets inanimés et de remonter dans le temps pendant la nuit. Il utilise ces capacités pour résoudre des mystères et aider d’autres personnages.

Le jeu se déroule principalement dans le monde des esprits, où Sissel peut se déplacer entre les différents objets pour accomplir des actions et changer le cours des événements. Les joueurs doivent résoudre une série de casse-tête basés sur la manipulation d’objets et le timing précis pour aider Sissel à résoudre les mystères entourant sa propre mort et sauver d’autres personnes de leur destin tragique.

L’histoire de Ghost Trick: Phantom Detective est pleine de rebondissements et de personnages colorés. Les graphismes du jeu sont réalisés dans un style animé unique et sont accompagnés d’une bande-son captivante.

Ghost Trick: Phantom Detective a reçu des critiques élogieuses pour son scénario captivant, son gameplay innovant et ses personnages charismatiques. Le jeu est considéré comme une expérience unique et mémorable dans le genre du jeu d’aventure et a acquis une base de fans dévoués depuis sa sortie.