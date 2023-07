Londres, le 7 juillet 2023 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé le début du concours de collections du JCC Pokémon, une compétition en ligne pour les collectionneurs et collectionneuses de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni lors de laquelle ils devront montrer leurs collections du JCC Pokémon pour remporter des récompenses.

Le JCC Pokémon est le jeu de cartes à jouer et à collectionner le plus populaire du monde. Depuis sa sortie en 1996 au Japon, le JCC Pokémon s’est développé dans 77 pays et régions et est traduit en 13 langues. La prochaine extension, Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes, sortira dans les magasins participants du monde entier à partir du 11 août 2023. Cet été, le concours de collections du JCC Pokémon offrira aux collectionneurs et amateurs du JCC Pokémon l’opportunité de montrer leurs cartes préférées, anciennes ou nouvelles, à toutes et à tous.

Comment participer

À partir de 10h le 7 juillet 2023 et jusqu’à 9h le 1ᵉʳ septembre 2023 (heures de France), les collectionneurs et les fans du JCC Pokémon de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni pourront envoyer des photos de leurs précieuses collections et de leurs cartes préférées sur le site Web du concours de collections du JCC Pokémon. La compétition proposera un nouveau défi toutes les deux semaines pour que les fans Pokémon affichent fièrement leurs cartes :

1ʳᵉ phase – Collection préférée : les participants peuvent montrer leurs collections préférées du JCC Pokémon. 2ᵉ phase – Conservation et affichage : les participants peuvent montrer comment ils conservent et affichent leurs collections du JCC Pokémon. 3ᵉ phase – Cartes convoitées : les participants peuvent montrer leurs cartes les plus convoitées. 4ᵉ phase – Pokémon préférés : les participants peuvent montrer leurs collections du JCC Pokémon mettant en vedette leurs Pokémon préférés.

Récompenses

Les vainqueurs et finalistes de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni seront annoncés toutes les deux semaines, à partir de la 1ʳᵉ phase le 24 juillet 2023, et ils recevront des récompenses incroyables pour élargir leurs collections du JCC Pokémon, notamment avec des produits de la série Écarlate et Violet et des accessoires du JCC Pokémon.

Rendez-vous sur le site du concours de collections du JCC Pokémon pour plus d’informations sur le concours et sur les récompenses, ainsi que pour découvrir comment participer : collectioncontest.com/fr/