A quelques jours du lancement d’OXENFREE II : Lost Signals, des réductions sur PC, Mac, Playstation 4 et Nintendo Switch permettent de découvrir ou redécouvrir OXENFREE, premier du nom.

Une série de vidéos dédiée au lancement d’OXENFREE II : Lost Signals, présentent une dernière bande-annonce, « Looping back to OXENFREE » dans laquelle les développeurs plongent dans la chronologie de l’histoire, tout en revenant sur le premier OXENFREE.

Les joueurs impatients de découvrir OXENFREE II : Lost Signals n’auront plus longtemps à attendre car le jeu sera disponible dès le 12 juillet sur PC et Mac via Steam, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, sur Nintendo Switch et sur Netflix.

Dans OXENFREE, les joueurs incarnent Alex, une adolescente brillante et rebelle qui emmène son nouveau demi-frère Jonas à une soirée sur Edwards Island, une île militaire abandonnée. La nuit prend une tournure terrifiante lorsque le groupe d’amis ouvre involontairement une faille fantomatique issue du passé énigmatique de l’île. Les joueurs devront déterminer tous les aspects de l’histoire d’Alex tout en explorant l’île d’Edwards, en se jouant d’événements étranges, de pairs excentriques, de créatures inquiétantes et bien plus encore, afin de sauver leurs âmes et de refermer la faille qui a été accidentellement créée.

À propos d’OXENFREE II : Lost Signals

OXENFREE II : Lost Signals suit l’histoire de Riley Poverly, une chercheuse en environnement qui retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur des signaux de radiofréquence anormaux causant des perturbations dans les équipements électroniques. Elle découvre bientôt une longue histoire d’événements fantomatiques sur l’île voisine d’Edwards et se retrouve mêlée à un mystère effrayant et surnaturel. Doté du système de dialogues naturels caractéristiques de Night School, OXENFREE II : Lost Signals emmène les joueurs dans une nouvelle histoire où ils pourront façonner leur aventure de manière inattendue.

~~

En plus du communiqué de presse ci-dessous, je vous propose une petite description d’Oxenfree, dont notre test est disponible juste ici.

Oxenfree est un jeu vidéo d’aventure développé et édité par Night School Studio. Il est sorti initialement en janvier 2016 et est disponible sur plusieurs plateformes, notamment PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et mobiles.

L’histoire d’Oxenfree se déroule sur une île fictive nommée Edwards Island, où un groupe d’adolescents décide de passer la nuit pour explorer une ancienne base militaire abandonnée. Le protagoniste principal est Alex, une jeune fille qui a récemment perdu son frère, Michael. Accompagnée de ses amis Jonas, Ren, Nona et Clarissa, ils vont rapidement découvrir que l’île est hantée par des phénomènes surnaturels et des esprits.

Le gameplay d’Oxenfree est basé sur les choix et les dialogues. Le joueur contrôle Alex et peut interagir avec les autres personnages en choisissant parmi différentes options de dialogue, ce qui influe sur l’histoire et les relations entre les personnages. Il y a également des énigmes à résoudre et des lieux à explorer sur l’île.

L’un des aspects remarquables d’Oxenfree est son système de dialogues dynamiques. Les personnages peuvent parler simultanément, se couper la parole et réagir en temps réel aux choix du joueur, ce qui donne une sensation réaliste et immersive. De plus, le jeu propose plusieurs fins différentes en fonction des choix effectués par le joueur tout au long de l’aventure.

L’atmosphère d’Oxenfree est souvent décrite comme mystérieuse et angoissante, avec une esthétique visuelle rétro et une bande-son atmosphérique. L’histoire aborde des thèmes tels que l’amitié, le deuil, les secrets et les conséquences de nos actions.

Le jeu a été acclamé par la critique pour son scénario captivant, ses personnages bien développés, son système de dialogues novateur et son ambiance immersive. Il a remporté plusieurs prix et nominations dans différentes catégories, notamment pour son écriture et sa direction artistique.