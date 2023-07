Risky Woods, un jeu sorti à l’origine, il y a plus de trois décennies, fait son retour sur Nintendo Switch. QUByte Interactive s’occupera de la version Nintendo Switch dans le cadre de sa ligne de classiques pour la console.

Risky Woods sera lancé sur Nintendo Switch le 13 juillet 2023 sur l’eShop pour 9,99 €.

Risky Woods est un jeu vidéo d’action et de plates-formes sorti en 1992. Il a été développé par Dinamic Software et édité par Electronic Arts. Le jeu est sorti sur plusieurs plates-formes, notamment Amiga, Atari ST, DOS et Sega Genesis.

Dans Risky Woods, l’histoire se déroule dans un monde fantastique où une force maléfique a envahi la paisible forêt d’Elda. Les ténèbres se sont répandues, corrompant la nature et piégeant les esprits des créatures qui y vivent. Pour sauver le monde et ramener la paix, un jeune guerrier courageux nommé Rohan se lève pour affronter les forces du mal.

Le jeu commence avec Rohan se tenant à l’orée de la forêt, prêt à se frayer un chemin à travers les niveaux dangereux et remplis d’ennemis. Son objectif est de trouver les clés magiques qui lui permettront de pénétrer plus profondément dans la forêt et de vaincre les créatures maléfiques qui s’y trouvent.

Au fur et à mesure que Rohan progresse, il rencontrera divers personnages et créatures qui lui apporteront des conseils et des aides précieuses. Parmi eux se trouvent des alliés comme le sage ancien, le magicien et d’autres habitants de la forêt qui cherchent également à se débarrasser de la menace maléfique.

Le parcours de Rohan l’emmène à travers des environnements variés, des profondeurs sombres de la forêt aux ruines antiques et aux châteaux hantés. Il doit faire preuve d’habileté et de réflexes pour éviter les pièges, combattre les ennemis et vaincre les boss redoutables qui se dressent sur son chemin.

Au fur et à mesure de son périple, Rohan découvrira aussi des fragments de l’histoire et de la mythologie de la forêt d’Elda, révélant des secrets sur la nature de la menace qui la corrompt et sur le moyen de la vaincre.

Le jeu propose un gameplay à défilement horizontal où les joueurs peuvent combattre des ennemis à l’aide d’une épée magique et d’autres armes spéciales. Ils peuvent par ailleurs ramasser des objets et des power-ups pour améliorer leurs capacités de combat. Risky Woods est apprécié pour ses graphismes colorés et détaillés, ainsi que pour sa bande-son entraînante. Il propose une variété d’environnements, allant des forêts sombres aux châteaux hantés. Le jeu présente également une certaine difficulté, avec des niveaux exigeants et des boss puissants à affronter.

Bien que Risky Woods ne soit peut-être pas aussi connu que certains autres jeux de la même époque, il a reçu des critiques globalement positives pour son gameplay solide et son ambiance immersive.