Cultivez le monstre le plus puissant dans ce jeu d’agriculture et de survie aux hordes ! Combattez des vagues de créatures pour renforcer votre Whispike et utilisez ses graines pour créer des hybrides encore plus puissants !

Grimorio of Games a annoncé aujourd’hui que Whispike Survivors, un jeu dérivé de Sword of the Necromancer sortira sur Nintendo Switch le 20 juillet. Whispike Survivors propose un mélange de gameplay de survivant de horde et de simulateur de ferme.

Whispike Survivors mélange deux genres de jeux populaires : la survie aux hordes et la simulation de ferme.

⚔️ Éliminez des hordes d’ennemis pour rendre votre Whispike plus fort.

🌱 Utilisez les graines que les Whispikes abandonnent lorsqu’ils meurent pour les cultiver dans votre ferme de Whispikes et créer des hybrides encore plus puissants !

👩‍🌾 Transformez vos ennemis en fumier pour accélérer la croissance de votre Whispike !

Dans ce jeu, vous contrôlerez l’un des monstres de Sword of the Necromancer et le ferez combattre d’autres créatures pour qu’il devienne le plus fort ! Vous avez été vaincu ? Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez ramasser la graine de votre dernier monstre, la planter et le récupérer…

Seuls les Whispikes « adultes » peuvent combattre. Vous devrez donc patienter et prendre soin de votre ferme pendant leur croissance (ou bien vous pouvez jouer avec un Whispike par défaut en attendant). De plus, vous n’obtiendrez peut-être pas exactement ce que vous attendez : en plantant des graines dans des emplacements voisins, vous pouvez obtenir des hybrides qui combinent les attributs des graines d’origine !