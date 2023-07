Une date de sortie vient d’être annoncée pour Rear Sekai, un RPG d’action annoncée en début d’année (voir ici) par le producteur de Story of Seasons, Yoshifumi Hashimoto. L’éditeur Bushiroad et le développeur Hakama ont confirmé que le jeu sortirait au Japon le 12 octobre 2023 pour 6,780 yens soit environ 44€.

Cette nouvelle nous vient du dernier numéro du magazine Weekly Famitsu, qui a également révélé quelques détails supplémentaires sur le jeu. Les joueurs feront l’expérience d’un monde fantastique et d’un monde plus réaliste, les deux étant liés. Ils pourront par ailleurs parcourir des donjons, affronter des boss gigantesques, explorer à l’aide de diverses actions et trouver des coffres au trésor pour obtenir de meilleurs équipements.

Le jeu proposera aussi un « système de construction », qui leur permettra de créer des interactions et des styles de combat avec des personnages partenaires appelés Alliances.

Malheureusement, aucun visuel n’a été partagé pour le moment. De plus, une sortie mondiale n’a pas encore été annoncée.

Enfin, une partie de la distribution vocale du jeu a été révélée, qui comprend ce qui suit :

Protagoniste masculin (voix de Kaito Ishikawa)

Protagoniste féminin (voix de Saori Oonishi)

Brad (voix de Chiaki Kobayashi)

Hajime (voix de Masaaki Mizunaka)

Hikari (voix : Hitomi Ueda)

Tatta (voix de Sayumi Suzushiro)

La chanson du thème d’ouverture est interprétée par Asaka.