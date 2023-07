L’année 2023 sera donc définitivement sous le signe du changement pour la série Fifa, encore plus sur Nintendo Switch. EA Sports FC 24 arrive sur Nintendo Switch, et il semble que ce soit le premier jeu football notable d’EA sur la console de Nintendo depuis des années.

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’actualité, il s’agit essentiellement de la version annuelle de FIFA. EA Sports et la FIFA n’ont pas réussi à maintenir leur accord, et le jeu sera donc légèrement différent de ce que les fans ont l’habitude de voir.

EA Sports FC 24 a été dévoilé sur Nintendo Switch via un listing eShop. Bien que nous devions attendre des détails supplémentaires, la description indique que ce sera la première fois que Frostbite Engine sera utilisé pour les jeux de soccer/football d’EA sur la console (voir plus bas).

Tous les jeux FIFA sur Nintendo Switch sont des « Legacy Editions »; où peu de choses ont changé à part des mises à jour pour les enfants, les clubs, les équipes et les commentaires, mais il semble que plus d’efforts aient été faits cette fois-ci.

EA Sports FC 24 sortira le 28 septembre pour 59,99€, mais il est actuellement en promotion (en précommandes) à 53,99 € (-10%).

« EA SPORTS FC™ 24 marque une nouvelle ère dans The World’s Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé

Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite™ repensé sont au cœur d’EA SPORTS FC™ 24 sur Nintendo Switch™ pour la première fois dans l’histoire d’EA SPORTS™

Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun

Totalement repensé, le moteur Frostbite™ permet de retranscrire The World’s Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match

EA SPORTS FC™ 24 vous propose également une expérience Ultimate Team™ complète sur Nintendo Switch™: créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team™ et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve

Testez vos talents dans Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, affrontez l’élite dans Champions, remplissez des objectifs et disputez des Matchs amicaux sans pression

Ou bien foncez sur le terrain dans Clubs et VOLTA FOOTBALL, personnalisez votre pro et jouez avec vos amis tout au long de l’année

EA SPORTS FC™ 24 est le prochain chapitre d’un avenir du football encore plus innovant

Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer »

Ce jeu inclut des achats facultatifs de monnaies virtuelles dans le jeu pouvant être utilisées pour acquérir des objets virtuels, y compris une sélection aléatoire d’objets virtuels.

Les points FC ne sont pas disponibles en Belgique.

Des conditions et des restrictions s’appliquent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-24/game-offer-and-disclaimers.

Vous devez accepter le Contrat Utilisateur d’EA (terms.ea.com/fr) pour jouer. La Politique relative à la protection des données personnelles et aux cookies d’EA (privacy.ea.com/fr) s’applique. Vous acceptez que les données personnelles collectées par le biais de votre utilisation des services d’EA soient transférées vers les États-Unis, conformément à la Politique relative à la protection des données personnelles et aux cookies. Un Compte EA et un compte relatif à la plateforme applicable peuvent être requis pour les fonctionnalités en ligne (une connexion Internet est nécessaire). La restriction d’âge peut varier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur o.ea.com/ea/child-access-fr et consultez le compte relatif à la plateforme applicable.

EA peut fournir des mises à jour et/ou du contenu additionnel gratuitement. Les mises à jour obligatoires peuvent être téléchargées automatiquement, impliquer des frais de bande passante, nécessiter un espace de stockage supplémentaire ou leur accès peut être soumis à un paiement supplémentaire. Le produit collecte des données pour les publicités dans le jeu vidéo. EA se réserve le droit d’interrompre la fonctionnalité en ligne après un préavis de 30 jours sur le site ea.com/fr-fr/service-updates. Les points FIFA ne sont pas disponibles en Belgique.