Square Enix et Limited Run Games annoncent que Gex Trilogy est en développement et sortira sur Nintendo Switch. C’est la première fois que ces jeux seront réédités sur des plateformes modernes. De plus, comme ils utiliseront le Carbon Engine de Limited Run Games.

Gex est une série de jeux vidéo qui a été créée par Crystal Dynamics et développée principalement pour les consoles de jeux PlayStation et Nintendo 64. Les trois premiers jeux de la série, intitulés respectivement « Gex », « Gex: Enter the Gecko » et « Gex 3: Deep Cover Gecko », ont été lancés entre 1995 et 1999.

Le protagoniste principal de la série est un gecko anthropomorphe du nom de Gex, qui est un personnage sarcastique et plein d’esprit. Gex est un personnage qui aime regarder la télévision et il est aspiré à l’intérieur de sa télévision, où il se retrouve à vivre différentes aventures dans des mondes de télévision.

Le premier jeu de la série, simplement intitulé « Gex », est sorti en 1995 sur la console 3DO avant d’être porté sur PlayStation et Saturn. Dans ce jeu, Gex doit sauver sa belle et énigmatique propriétaire, la jeune femme du nom de Agent Xtra, des mains du méchant Rez.

Le deuxième jeu, « Gex: Enter the Gecko », est sorti en 1998 sur PlayStation, Nintendo 64 et PC. Dans ce jeu, Gex se retrouve à nouveau aspiré dans la télévision, mais cette fois-ci, il doit sauver son père des griffes de Rez. Le jeu propose différents niveaux basés sur des thèmes de télévision tels que l’horreur, l’espionnage et la science-fiction.

Le troisième jeu, « Gex 3: Deep Cover Gecko », est sorti en 1999 sur PlayStation, Nintendo 64 et Game Boy Color. Dans cet épisode, Gex est recruté par une organisation gouvernementale secrète appelée Gecko Rezcue, et il doit affronter Rez une fois de plus pour sauver le monde. Le jeu présente des niveaux variés inspirés de genres de films tels que l’horreur, la science-fiction et le western.

Les jeux Gex sont connus pour leur gameplay de plateforme en 3D, leur humour et leurs références populaires à la culture télévisuelle. Ils ont été appréciés par les joueurs pour leur style unique et leur protagoniste charismatique. Cependant, la série Gex n’a pas connu de nouveaux épisodes depuis « Gex 3: Deep Cover Gecko », et elle est restée inactive depuis lors.