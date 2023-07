Petite annonce cachée de Twitter, le développeur Sting a révélé qu’un remaster de Riviera : The Promised Land est en préparation. Les plateformes n’ont pas encore été annoncées, mais il y a de fortes chances qu’il arrivera sur Nintendo Switch. Comme les autres jeux « Dept. Heaven » qui ont eu aussi droit à une version remastered récemment sur la console hyrbide, Knights in the Nightmare l’an dernier et Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone en 2020.

Riviera: The Promised Land est un jeu de rôle japonais sorti à l’origine sur WonderSwan Color en 2002, puis porté sur plusieurs autres plateformes, dont le Game Boy Advance, la PlayStation Portable (PSP) et le mobile. Il a été développé par Sting Entertainment et édité par Atlus.

L’histoire de Riviera: The Promised Land se déroule dans un monde fantastique où les dieux ont abandonné la terre. Les joueurs suivent les aventures de deux personnages principaux, Ein et sa partenaire de combat, Ledah, alors qu’ils explorent le royaume de Riviera à la recherche de reliques puissantes appelées « Vessels of God ». Ces objets sacrés sont censés contenir le pouvoir des dieux et peuvent être utilisés pour façonner le destin du monde.

Le gameplay de Riviera: The Promised Land est une combinaison de jeu de rôle et de visual novel. Les joueurs se déplacent à travers des environnements prédéfinis et interagissent avec les personnages non joueurs, résolvent des énigmes et participent à des combats au tour par tour. Les combats sont basés sur un système de grille où les joueurs doivent choisir judicieusement leurs actions en fonction de l’emplacement et des faiblesses des ennemis. Le jeu met également l’accent sur les relations entre les personnages et les choix moraux qui peuvent affecter l’histoire et les relations avec les autres protagonistes.

L’esthétique visuelle de Riviera: The Promised Land est caractérisée par des graphismes 2D détaillés et colorés, avec des sprites animés et des illustrations magnifiques. La bande sonore du jeu est par ailleurs acclamée pour ses mélodies mémorables.

Riviera: The Promised Land a été bien accueilli par les critiques et les joueurs pour son scénario captivant, son système de combat stratégique et son style artistique unique. Le jeu a été considéré comme une perle rare et un exemple solide de jeu de rôle portable. Il a ainsi été suivi d’une suite intitulée « Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone » et fait partie de la série « Dept. Heaven » de Sting Entertainment, qui comprend plusieurs jeux partageant le même univers.