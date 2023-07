Limited Run Games a annoncé Arzette : The Jewel of Faramore, un nouveau jeu d’aventure interactif. Le titre sera lancé sur Switch en 2023. Arzette : The Jewel of Faramore est le successeur spirituel des jeux Zelda sur CD-i.

Successeur spirituel de deux célèbres titres d’aventures fantastiques, Arzette : The Jewel of Faramore est une toute NOUVELLE aventure animée interactive ! À venir en 2023. Le royaume de Faramore est magnifiquement réalisé par Rob Dunlavey, l’artiste à l’origine des cartes du monde des jeux qui ont inspiré Arzette. De plus, les voix off des jeux qui ont inspiré Arzette reviennent pour apporter leur charme à cette aventure, notamment Jeffrey Rath et Bonniejean Wilbur ! Financé et développé par Limited Run et Seedy Eye Software.

Les jeux Zelda sur CD-i sont souvent considérés comme des « jeux » controversées, principalement en raison de leur qualité médiocre et de leur éloignement par rapport aux jeux Zelda officiels développés par Nintendo. Pour comprendre comment ces projets ont vu le jour, il est nécessaire d’expliquer le contexte de l’époque.

Au début des années 1990, Nintendo a conclu un accord de licence avec Philips pour développer un lecteur de CD-ROM destiné à la Super Nintendo Entertainment System (SNES). Cependant, cet accord a évolué pour inclure une clause selon laquelle Philips obtiendrait les droits d’utiliser les personnages de Nintendo dans ses propres jeux. Cela a conduit à la création de la gamme de jeux CD-i basée sur les franchises de Nintendo, y compris The Legend of Zelda.

Philips a ensuite confié le développement de ces jeux à des studios tiers, essentiellement à Animation Magic et Viridis. Les deux jeux Zelda sur CD-i sont les suivants :

« Link: The Faces of Evil » : Sorti en 1993, ce jeu met en scène Link dans une aventure contre Ganon. Il est principalement basé sur des cinématiques animées et utilise un style de jeu de plateforme/action en vue de côté. « Zelda: The Wand of Gamelon » : Sorti également en 1993, ce jeu met en vedette la princesse Zelda qui part à la recherche de Link. Il utilise un style de jeu similaire à « Link: The Faces of Evil ».

Malheureusement, les jeux Zelda sur CD-i ont été largement critiqués à leur sortie pour leurs graphismes de mauvaise qualité, leur gameplay médiocre et leurs cinématiques … étranges. Ils n’ont pas été développés par Nintendo, ce qui a conduit à un écart important par rapport à l’essence et à la qualité des jeux Zelda officiels. Ces jeux Zelda sur CD-i n’ont pas rencontré le succès commercial et critique escompté, et ils sont aujourd’hui considérés comme des curiosités ou des erreurs de parcours dans l’histoire de la franchise. Depuis lors, Nintendo a maintenu un contrôle strict sur ses franchises et a veillé à ce que les jeux Zelda soient développés en interne ou en collaboration étroite avec des développeurs de confiance.

Ce qui rend le projet Arzette : The Jewel of Faramore encore plus fou, et on a hâte de voir ce que ça donne sur Nintendo Switch, en version physique et numérique, pour la fin d’année.