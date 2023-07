Inti Creates a annoncé Umbraclaw il y a quelque temps sur PC, mais le studiovient d’annoncer qu’une version Nintendo Switch est également en cours de développement. La date de sortie n’a pas encore été fixée. Umbraclaw, un jeu d’action à défilement latéral, met en scène le chat Kuon qui a pour mission de retrouver son maître après sa mort et se retrouve piégé dans le Plan de l’âme.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, Inti Creates est une société de développement de jeux vidéo japonaise fondée en 1996. Elle est principalement connue pour ses jeux d’action et de plateforme, ainsi que pour ses contributions à des franchises populaires.

L’entreprise a commencé en tant que filiale de Capcom, où elle a développé des jeux tels que Mega Man Zero et Mega Man ZX pour les consoles Game Boy Advance et Nintendo DS. Ces jeux ont été acclamés par la critique pour leur gameplay solide et leur esthétique rétro.

En 2007, Inti Creates est devenue une entreprise indépendante et a continué à créer ses propres jeux originaux. Parmi les titres notables figurent Azure Striker Gunvolt, un jeu d’action de type « run and gun » sorti en 2014, ainsi que sa suite, Azure Striker Gunvolt 2. Ces jeux se démarquent par leur style visuel impressionnant, leur gameplay rapide et leur bande-son accrocheuse.

Inti Creates a également travaillé sur d’autres franchises populaires, notamment Bloodstained: Curse of the Moon, un jeu rétro inspiré des jeux Castlevania, et Blaster Master Zero, un remake du jeu Blaster Master pour la Nintendo Entertainment System. Ces projets ont été bien accueillis par les fans, et Inti Creates a réussi à capturer l’essence des jeux classiques tout en apportant sa propre créativité.